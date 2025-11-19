Thủ tướng dự lễ ra mắt sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tiếng Ả-rập tại Algeria

TPO - Sáng 19/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tiếng Ả-rập, tại Bảo tàng Cựu chiến binh quốc gia ở thủ đô Algiers của Algeria.

Theo TTXVN, cùng dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và người có công Algeria Abdelmalek Tacherift.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ ra mắt cuốn sách "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Ả-rập. Ảnh: VGP

Việt Nam và Algeria có lịch sử gắn bó lâu đời. Hai dân tộc đã kề vai sát cánh, gắn bó, ủng hộ lẫn nhau trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" của Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng to lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Algeria. Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Algeria đã đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập.

Algeria có hai địa danh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là Đại lộ Hồ Chí Minh tại Thủ đô Algiers và Đường Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố Oran. Nhân dân Algeria coi Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, người bạn thân thiết và là nguồn cảm hứng sáng tác cho văn học nước bạn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người luôn được nhân dân Algeria yêu mến, kính trọng.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện lời hứa với Tổng thống Algeria Abdelhamid Tebboune và những người bạn Algeria, đưa Algeria trở thành nơi đầu tiên phát hành tác phẩm "Điện Biên Phủ" bằng tiếng Ả-rập.

Ông nhắc lại lời khẳng định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Tiếng sấm Điện Biên Phủ chấn động địa cầu vang tới những vùng xa xôi còn chìm đắm trong đêm dài nô lệ, thức tỉnh và tạo niềm tin cho các dân tộc bị áp bức".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao ấn bản đặc biệt của cuốn sách "Điện Biên Phủ" tặng các nhà lãnh đạo Algeria.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Algeria và thăm Bảo tàng quốc gia về Cựu chiến binh Algeria.