Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Kuwait

TPO - Sáng 17/11 (giờ địa phương), tại Cung Bayan của Hoàng gia, Kuwait, Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, trong bối cảnh hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

img9978-1763372210362919957971.jpg
Thủ tướng Kuwait chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Trong chuyến thăm Kuwait lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng, Hoàng Thái tử Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế, làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait.

Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD.

Hai nước còn nhiều tiềm năng để có thể tăng cường kết nối trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, năng lượng và công nghiệp Halal.

1711-thu-tuong-viet-nam-kuwait-1.jpg
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Kuwait tại lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để Kuwait mở rộng thị trường sang Đông Nam Á và lân cận, trong khi Kuwait có thể giúp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và xung quanh.

Hai bên có truyền thống ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, cơ chế đa phương, góp phần vào ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng cho cả hai quốc gia, hai khu vực và trên thế giới.

Bình Giang
#Kuwait #Trung Đông #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Quan hệ Việt Nam - Kuwait

