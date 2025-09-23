Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nâng tầm đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc 'từ sớm, từ xa'

Xuân Tùng - Trường Phong - Như Ý

TPO - Góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Phan Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề xuất cần thiết phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh nhằm "ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa".

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra phiên chính thức. Tham luận tại Đại hội, đại biểu Phan Anh Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trình bày “Góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Văn kiện công phu, có nhiều đổi mới mạnh mẽ

Đại biểu Phan Anh Sơn bày tỏ, dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu chặt chẽ, khoa học. Dự thảo đã đề ra những quan điểm, mục tiêu, chiến lược, giải pháp đột phá, có tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp với bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việc Trung ương quyết định tích hợp ba báo cáo truyền thống thành một Báo cáo chính trị duy nhất được cho là "thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của Đảng ta trong tư duy lãnh đạo", giúp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Lần đầu tiên, dự thảo chương trình hành động được đưa vào văn kiện, với các mục tiêu, chỉ tiêu phân giao cụ thể cho từng bộ, ngành. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, thể hiện "quyết tâm giảm tối đa độ trễ giữa nghị quyết và hành động, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn ngay sau khi kết thúc Đại hội".

mgm1473.jpg
Đại biểu Phan Anh Sơn tham luận tại Đại hội.

Mở rộng các phương thức ngoại giao

Tham luận tại Đại hội, đại biểu Phan Anh Sơn đề xuất liên quan nội dung hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Theo đó, cần đảm bảo "sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất, tập trung của Nhà nước" đối với các hoạt động đối ngoại. Triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại trên cả "ba trụ cột": Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Đại biểu Phan Anh Sơn cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh nhằm "ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa".

Để cụ thể hóa, đại biểu Sơn đề xuất bổ sung nội dung vào dự thảo chương trình hành động theo hướng: Đẩy mạnh ngoại giao, đối ngoại cấp nguyên thủ; mở rộng các phương thức ngoại giao kinh tế, ngoại giao số, ngoại giao văn hóa; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Ngoài ra, nhiều ý kiến xác đáng khác cũng được đưa ra, như đề nghị bổ sung đánh giá về các xu thế lớn của thế giới (cạnh tranh nước lớn, cách mạng công nghiệp lần thứ tư...); đề cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các quan điểm chỉ đạo; làm rõ hơn mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền trong các mục tiêu phát triển tổng quát của đất nước.

Xuân Tùng - Trường Phong - Như Ý
#Đại hội Đảng #Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương #Đại hội lần thứ I #nhiệm kỳ 2025-2030 #phiên chính thức #MTTQ các đoàn thể Trung ương #kỷ nguyên mới #đối ngoại #quốc phòng #bảo vệ Tổ quốc #hòa bình #ngoại giao #an ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục