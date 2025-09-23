Nâng tầm đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc 'từ sớm, từ xa'

TPO - Góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Phan Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề xuất cần thiết phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh nhằm "ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa".

Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra phiên chính thức. Tham luận tại Đại hội, đại biểu Phan Anh Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trình bày “Góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng”.

Văn kiện công phu, có nhiều đổi mới mạnh mẽ

Đại biểu Phan Anh Sơn bày tỏ, dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu chặt chẽ, khoa học. Dự thảo đã đề ra những quan điểm, mục tiêu, chiến lược, giải pháp đột phá, có tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp với bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việc Trung ương quyết định tích hợp ba báo cáo truyền thống thành một Báo cáo chính trị duy nhất được cho là "thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của Đảng ta trong tư duy lãnh đạo", giúp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Lần đầu tiên, dự thảo chương trình hành động được đưa vào văn kiện, với các mục tiêu, chỉ tiêu phân giao cụ thể cho từng bộ, ngành. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, thể hiện "quyết tâm giảm tối đa độ trễ giữa nghị quyết và hành động, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn ngay sau khi kết thúc Đại hội".

Đại biểu Phan Anh Sơn tham luận tại Đại hội.

Mở rộng các phương thức ngoại giao

Tham luận tại Đại hội, đại biểu Phan Anh Sơn đề xuất liên quan nội dung hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Theo đó, cần đảm bảo "sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất, tập trung của Nhà nước" đối với các hoạt động đối ngoại. Triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động đối ngoại trên cả "ba trụ cột": Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Đại biểu Phan Anh Sơn cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh nhằm "ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa".

Để cụ thể hóa, đại biểu Sơn đề xuất bổ sung nội dung vào dự thảo chương trình hành động theo hướng: Đẩy mạnh ngoại giao, đối ngoại cấp nguyên thủ; mở rộng các phương thức ngoại giao kinh tế, ngoại giao số, ngoại giao văn hóa; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Ngoài ra, nhiều ý kiến xác đáng khác cũng được đưa ra, như đề nghị bổ sung đánh giá về các xu thế lớn của thế giới (cạnh tranh nước lớn, cách mạng công nghiệp lần thứ tư...); đề cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các quan điểm chỉ đạo; làm rõ hơn mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền trong các mục tiêu phát triển tổng quát của đất nước.