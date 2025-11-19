Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb ra tận sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

TPO - Chiều 18/11 (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế Houari Boumediene, thủ đô Alger, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay đón, tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Algeria ra tận chân cầu thang đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Algeria sau 10 năm, kể từ năm 2015.

Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu, đặc biệt trong quá trình cùng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước. Trong suốt hơn 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, dư địa hợp tác Việt Nam - Algieria còn rất lớn, khi hai bên có thể đóng vai trò cửa ngõ để bên kia mở rộng thị trường khu vực. Có nhiều lĩnh vực hai bên có thể tiếp tục phát triển hơn nữa, nhất là các lĩnh vực mà Việt Nam và Algeria có thế mạnh và nhu cầu như năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, khai khoáng, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế tạo...

Các quan chức cấp cao Algeria và cộng đồng người Việt tại Algeria chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifi Ghrieb đã có cuộc hội đàm để bàn phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng hội đàm. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có buổi gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người, chia thành 2 nhóm gồm: cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động với khoảng 500 người; và khoảng 1.500 người gốc Việt hoặc có một phần dòng máu Việt Nam.