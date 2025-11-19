Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb ra tận sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 18/11 (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế Houari Boumediene, thủ đô Alger, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay đón, tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

screen-shot-2025-11-19-at-64112-am.png
screen-shot-2025-11-19-at-64126-am.png
screen-shot-2025-11-19-at-64135-am.png
Thủ tướng Algeria ra tận chân cầu thang đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Algeria sau 10 năm, kể từ năm 2015.

Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu, đặc biệt trong quá trình cùng đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước. Trong suốt hơn 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, dư địa hợp tác Việt Nam - Algieria còn rất lớn, khi hai bên có thể đóng vai trò cửa ngõ để bên kia mở rộng thị trường khu vực. Có nhiều lĩnh vực hai bên có thể tiếp tục phát triển hơn nữa, nhất là các lĩnh vực mà Việt Nam và Algeria có thế mạnh và nhu cầu như năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, khai khoáng, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế tạo...

screen-shot-2025-11-19-at-64145-am.png
screen-shot-2025-11-19-at-64239-am.png
screen-shot-2025-11-19-at-64208-am.png
Các quan chức cấp cao Algeria và cộng đồng người Việt tại Algeria chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifi Ghrieb đã có cuộc hội đàm để bàn phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

screen-shot-2025-11-19-at-64305-am.png
screen-shot-2025-11-19-at-64313-am.png
Hai Thủ tướng hội đàm. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có buổi gặp mặt thân mật cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người, chia thành 2 nhóm gồm: cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động với khoảng 500 người; và khoảng 1.500 người gốc Việt hoặc có một phần dòng máu Việt Nam.

Bình Giang
#Algeria #Thủ tướng thăm Algeria #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Quan hệ Việt Nam - Algeria

Xem thêm

Cùng chuyên mục