Thủ tướng dự lễ khai mạc giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025

TPO - Tối 9/7, tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra Lễ giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025.

Tham dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ủy ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam; Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF); Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành. Ngoài ra có sự hiện diện của hơn 20 Đại sứ và đại diện Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tôi tin tưởng rằng Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 sẽ thành công tốt đẹp, cống hiến cho người hâm mộ những trận bóng hay, những bàn thắng đẹp; để lại dấu ấn đậm nét thể hiện sâu sắc sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an, cảnh sát các nước, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân vì nền hòa bình của nhân loại; tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực, tăng cường đóng góp, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới”.

Cũng tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao hoa, cờ lưu niệm cho 8 Trưởng đoàn các đội tham dự giải. Lễ khai mạc đã được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia ASEAN. Trong đó, đặc biệt là tiết mục nghệ thuật trống hội đặc sắc, kết hợp múa lân, sư, rồng mang đậm chất văn hóa Việt Nam với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng" - do gần 600 Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an thực hiện.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện đơn vị tài trợ chính, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025. Xuyên suốt hơn 3 thập kỷ, chúng tôi luôn xem việc đồng hành cùng các hoạt động thể thao, văn hóa và cộng đồng là sứ mệnh của mình".