Việt Nam có hai đại diện dự Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN

TPO - Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025, đồng thời cử hai đội tuyển đại diện tham dự giải đấu.

Ngày 2/7, tại trụ sở Bộ Công an (Hà Nội) đã diễn ra họp báo công bố Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Phạm Kim Đĩnh- Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, cho biết: "Đây là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai giải đấu. Các giải lần trước được tổ chức vào các năm 1998, 2007, 2012, đều diễn ra thành công và lan tỏa những giá trị truyền thống và tự hào dân tộc.

Thành phần cầu thủ tham gia giải đấu năm nay chủ yếu là lực lượng công an, cảnh sát các nước. Do giải vô địch quốc gia ở các nước trong khu vực vừa kết thúc, các cầu thủ chuyên nghiệp đang nghỉ, nên việc triệu tập họ cần có sự cân nhắc của các CLB. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên lực lượng cán bộ trong ngành công an".

Giải đấu diễn ra từ ngày 5/7-15/7 với sự tham gia của 8 đội bóng chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết, sau đó tranh chung kết để tìm ra nhà vô địch.

Bảng A (sân Hàng Đẫy, Hà Nội) gồm: Công an nhân dân Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia. Bảng B (sân PVF, Hưng Yên) gồm: Công an nhân dân Việt Nam II, Úc, Singapore, Timor Leste.

Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới hơn 70.000 USD (khoảng 1,83 tỷ đồng). Đội vô địch nhận 30.000 USD (khoảng 784 triệu đồng), đội á quân nhận 15.000 USD (khoảng 392 triệu đồng), và hai đội đồng hạng ba nhận 10.000 USD (khoảng 261 triệu đồng).

Ngoài ra, giải phong cách trị giá 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) sẽ được trao cho đội bóng có tinh thần thi đấu đẹp. Các danh hiệu cá nhân bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới và Tổ trọng tài xuất sắc.