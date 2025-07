Lộ diện ứng viên lớn ở giải Công an- Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025

TPO - CAND Việt Nam I với nòng cốt là những tên tuổi như Phí Minh Long, Huy Hùng, Nguyễn Văn Dũng…được chờ đợi sẽ “làm nên chuyện” trước các đối thủ ở giải Công an-Cảnh sát mở rộng 2025.

Chiều 6/7, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo công bố thông tin giải bóng đá Công an, cảnh sát ASEAN mở rộng 2025. Giải có sự tham dự của 8 đội bóng, chia làm 2 bảng. Bảng A gồm: CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia; bảng B gồm: CAND Việt Nam II, Australia, Singapore và Đông Timor.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết và 2 đội thắng ở bán kết vào chung kết tranh chức vô địch. Giải diễn ra từ 7-15/7 trên sân vận động Hàng Đẫy.

CAND Việt Nam II với nòng cốt là các cầu thủ như Phí Minh Long, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Dũng…được chờ đợi sẽ làm nên chuyện trước các đối thủ trong khu vực. Cả 2 đội chủ nhà đều đặt quyết tâm cao.

Đội tuyển công an Thái Lan mang đến lực lượng gồm các cầu thủ thuộc biên chế lực lượng công an, cảnh sát Thái Lan, gồm cả những gương mặt là cựu tuyển thủ đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó đội công an Lào có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Viengkham, Phomvongsa…

Không chỉ là giải giao hữu, giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 còn lan toả mạnh mẽ tinh thần thể thao tới cộng đồng khu vực. Các đội bóng không chỉ thi đấu vì niềm tự hào lực lượng mà còn truyền thông điệp về hoà bình, hợp tác, tôn trọng và chia sẻ.

Tổng giá trị giải thưởng tới 70.000 USD, đội vô địch nhận thưởng 30.000 USD, Á quân 20.000 USD và hạng Ba 10.000 USD. Giải được đồng hành bởi Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB của bầu Hiển.