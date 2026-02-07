Thông tin về cửa khẩu ở Lạng Sơn dừng thông quan dịp Tết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, một số cửa khẩu của tỉnh này sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạm dừng thông quan từ 15-23/2, tức từ ngày 28 tháng Chạp tới mùng 7 Tết.

Chiều 7/2, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết việc tạm dừng thông quan được triển khai trên cơ sở thông tin trao đổi với Chính phủ Nhân dân thị Bằng Tường và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc),

Theo đó, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 15-23/2.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị nhìn từ trên cao.

Riêng tại các đường chuyên dụng hàng hóa riêng biệt như mốc 119-1120 (Hữu nghị), 1104-1005 (Cốc Nam), 1088/2-1089 (Tân Thanh), phía Trung Quốc nghỉ tết trong 3 ngày 15-18/2 đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngày 19-23/2 thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký trước. Đối với hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách vẫn thực hiện thông quan bình thường.

Tại cửa khẩu song phương Chi Ma, thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã đăng ký trước trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Ngoài ra, cửa khẩu thay đổi lại thời gian hoạt động xuất nhập cảnh từ 9h đến 14h trong các ngày 15-23/2. Từ ngày 24/2, tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Theo Chi cục Hải quan khu vực VI, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu vẫn bố trí cán bộ trực để nhận tờ khai hải quan đăng ký trước của các doanh nghiệp.

