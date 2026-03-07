Thông tin mới vụ sà lan đâm cầu Ghềnh, đường sắt qua Đồng Nai tê liệt

Theo đó, ngày 6/3, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra tại khu vực Cầu Ghềnh (Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai), thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ va chạm tại cầu Ghềnh

Cụ thể, khoảng 10 giờ 18 phút cùng ngày, phương tiện thủy (sà lan tự hành) Thành Đạt 86 số hiệu NB 8437 do anh P.T.B. (26 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng nguồn về hạ nguồn. Khi đến khu vực Cầu Ghềnh, phần cột bít mui của xà lan đã vướng vào bề mặt phía dưới của cầu tại khoang thông thuyền giữa, khiến phương tiện mắc kẹt vào dầm cầu. Thời điểm xảy ra sự việc, thủy triều đang ròng siết. Trên cầu có khoảng 6 xe máy cùng khoảng 6 người đang lưu thông. Do cầu rung lắc mạnh, các phương tiện xe máy bị ngã vào lan can, khiến 6 người điều khiển xe máy bị thương nhẹ và được hỗ trợ sơ cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Đội Cảnh sát đường thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 và lực lượng cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai) triển khai các biện pháp xử lý, điều tiết giao thông. Lực lượng chức năng yêu cầu thuyền trưởng điều động nén nước để hạ thấp phương tiện, đưa xà lan di chuyển qua cầu và neo đậu tại vị trí an toàn. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức di tản người dân đang lưu thông trên cầu đến vị trí an toàn và thông báo cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng các chuyến tàu có lộ trình đi qua khu vực Cầu Ghềnh nhằm bảo đảm an toàn.

Hành khách đi tàu được trung chuyển tại ga Biên Hòa

Theo ghi nhận ban đầu, vụ việc khiến 6 người điều khiển xe máy bị thương nhẹ; dầm dọc chạy tàu tại nhịp 2, khoang 5 của Cầu Ghềnh bị cong, vênh, biến dạng; đường ray bị lệch phương hướng. Thiệt hại cụ thể đang được đơn vị đường sắt tiến hành kiểm tra, giám định. Qua kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không vi phạm quy định về nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do thuyền trưởng không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc và khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và đường sắt qua khu vực Cầu Ghềnh.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt phải ngừng khai thác đoạn đường sắt qua cầu Ghềnh. Cụ thể VRN đã phải ngừng chạy các tàu TN4, SE22 và SE10 xuất phát ga Sài Gòn trong cùng ngày. Hành khách trên các đoàn tàu khách qua khu vực này đã được VRN tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Biên Hòa đến ga Dĩ An và ngược lại.