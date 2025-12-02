Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thông tin bất ngờ vụ hai bé gái bị bố ruột nhốt, xích chân vào thành giường

TPO - Hai bé gái bị bố ruột nhốt, xích chân đã được đưa đi giám định thương tật. Người thân tiết lộ về hoàn cảnh đáng thương của hai bé.

Chiều 2/12, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa trực tiếp thăm hai bé gái trong vụ bị bố nhốt vào phòng, trong đó một cháu bị xích chân vào thành giường. Qua quan sát, sức khỏe hai cháu tạm ổn, nhưng bé lớn vẫn còn hoảng loạn. “Hôm qua cơ quan công an đã đưa hai cháu đi giám định thương tật, kết quả phải chờ kết luận chính thức”, ông Y Ngơn nói.

Lãnh đạo xã Ea Ktur cũng làm việc với UBND xã Ea Ning - nơi hai cháu đang được ông bà ngoại chăm sóc để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện cho các cháu sớm đi học trở lại.

Người bố nhốt và xích hai con là ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú thôn 5, xã Ea Ktur). Hai bé gái trong vụ việc này là H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017).

tienphong-5250.jpg
Hình ảnh cháu bé bị xích chân.

Liên quan đến vụ việc trên, người thân đã tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của 2 bé. Theo anh Y.S.A. (30 tuổi, trú xã Ea Ning, là người nhà của mẹ của hai cháu), mẹ các cháu mất 6 năm trước. Không lâu sau, khi hai bé đang chơi ở nhà ngoại, ông Đ. đến đón với lý do đưa đi khám bệnh, rồi giữ luôn, không cho về. Gia đình ngoại nhiều lần tìm đến nhà nội xin gặp, nhưng đều bị từ chối, thậm chí chỉ có thể nhìn hai bé từ xa. Mọi liên lạc với ông Đ. cũng bị chặn.

Tối 30/11, anh Y.S.A. bàng hoàng khi thấy hình ảnh cháu H.H.N.N. bị xích chân trong căn phòng bẩn thỉu. Sáng hôm sau, gia đình trở về Đắk Lắk, nhờ công an xã Ea Ktur hỗ trợ tìm kiếm và xác định nơi ở của ông Đ. Hai cháu được phát hiện bị nhốt trong phòng hôi thối, bé lớn bị xích chân. Công an yêu cầu ông Đ. về mở cửa và giải cứu hai bé.

Ngày 1/12, hai bé được bàn giao cho gia đình ngoại. Bé lớn là H.H.N.N. hoảng loạn, ngủ chập chờn và hay giật mình; còn bé H.L.N.N. gần như không giao tiếp. Cả hai đã được đưa đi khám tại bệnh viện. Gia đình bức xúc khi suốt nhiều năm qua các cháu không được đi học và không được chăm sóc đầy đủ.

Sáng 2/12, gia đình đã làm thủ tục cho hai bé nhập học lại lớp 1, dự kiến 3/12 sẽ đi học buổi đầu tiên. Anh Y.S.A. mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ an toàn và quyền lợi cho hai cháu.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một bé gái bị xích chân vào giường sắt hỏng bằng đoạn xích dài khoảng 1m. Trong phòng chỉ có khay cơm đạm bạc, can nước 20 lít, quần áo vứt ngổn ngang, nhiều chai nhựa rỗng. Người quay clip nói qua cửa sổ, nhắc bé về bảo bố nấu cơm đàng hoàng; bé đáp: “Bọn con tự nấu, con biết nấu cơm rồi”.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Ea Ktur đến kiểm tra và phát hiện cả hai bé bị nhốt trong căn phòng hôi thối; bé H.H.N.N. bị xích. Ông Đ. khai mẹ hai bé mất do tai nạn, cả hai đã nghỉ học, vì đi làm suốt ngày nên ông nhốt, xích cháu lớn trong phòng.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #xích chân #thương tích #giám định #hai bé gái #cha ruột #xã Ea Ktur #xã Ea Ning

