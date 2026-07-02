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Thơm Da LAB chính là Anh Tài có màn "biến hình" ngoạn mục nhất ATVNCG 2026

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Thật khó tin Thơm (Da LAB) của hiện tại với vài năm trước là một người, khiến khán giả chỉ muốn hỏi phép màu nào đã giúp anh biến hình ngoạn mục như vậy.

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Sau tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm (Da LAB) là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất bởi nhóm Những Kẻ Lãng Du của Thơm và Đinh Mạnh Ninh, Dũng DT có những màn đối đáp quá sức mặn mà, hài hước khiến khán cảm tưởng như đang xem Táo Quân. Tiết mục Vào Hạ của ba Anh Tài miền Bắc cũng ghi điểm nhờ đậm chất hoài niệm.

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Riêng Thơm càng được chú ý nhờ visual sáng bừng, nụ cười tỏa nắng và lối nói chuyện dễ thương. Ai mà ngờ ông bố hai con vẫn có thể hóa thành "hoàng tử bé" đội vương miện độc đáo làm từ chiếc quần jeans đầy hồn nhiên như vậy.

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Trong buổi họp báo chương trình, Thơm cũng là nhân tố gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo cực trẻ trung, gợi liên tưởng tới nam thần xứ Hàn. Mái tóc cắt ngắn vuốt gel thời thượng, mắt kính hợp mốt, áo blazer đen kết hợp thun trắng đơn giản mà rất chất.

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Sở dĩ khán giả bất ngờ đến vậy vì trước đó, thành viên Da LAB luôn có giao diện khá già dặn. Tóc dài búi phía sau, chiếc kính gọng vuông trễ nải, chiếc sơ mi dáng rộng từ thời “ông bà anh” khiến nam ca sĩ nhìn già hơn tuổi thật đáng kể.

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Ai cũng khen Quách Văn Thơm phiên bản hiện tại nhìn trẻ trung, bắt mắt hơn trước rất nhiều. Dù rằng mọi người vẫn rất yêu thích hình ảnh Thơm đơn giản, có chút xuề xòa, đầy vẻ gần gũi như anh hàng xóm nhà bên.

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Nhưng bây giờ, khi Thơm cùng với nhóm Da LAB được biết đến nhiều hơn thì màn thay đổi diện mạo là cần thiết. Bởi quan tâm đến ngoại hình cũng là cách nghệ sĩ tôn trọng chính mình và khán giả, nhất là khi 34 Anh Tài ai cũng xuất hiện với hình ảnh được chăm chút đầu tư hết cỡ.

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Hải Phong - Ảnh: FBNV
#Thơm Da LAB #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Quách Văn Thơm #anh tài Thơm

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