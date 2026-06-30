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Sao nữ Hoa ngữ là cực phẩm nhan sắc, được công nhận “ngoại hình đẹp hoàn hảo”

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nếu bỏ qua phần diễn xuất, ai cũng phải công nhận sao nữ này là mỹ nhân cực hiếm ở showbiz Trung Quốc với ngoại hình đẹp hoàn hảo.

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Showbiz Hoa ngữ có nhiều nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng vóc dáng lại chưa chuẩn và rất ít cô gái vừa có thân hình như người mẫu vừa có khuôn mặt xinh như Hoa hậu. Cổ Lực Na Trát chính là mỹ nhân hiếm có ấy.

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Mới đây, khi tham dự một show thời trang thì Cổ Lực Na Trát đã khiến cư dân mạng sững sờ với nhan sắc đẹp hoàn hảo. Từ vóc dáng không chút mỡ thừa, làn da trắng bật tông đến gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng.

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Ngay cả trong clip cam thường, quay sát thì Cổ Lực Na Trát vẫn đẹp hoàn hảo khiến khán giả phải công nhận “khuôn mặt đỉnh cao, body đỉnh nóc”. Bởi nhiều sao nữ Hoa ngữ từng bị dìm hàng khi trang điểm đậm, nhưng Cổ Lực Na Trát lại càng đẹp sắc sảo.

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Netizen vẫn thường gọi Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương, nhưng biệt danh này cũng xứng đáng dành cho Cổ Lực Na Trát. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã sở hữu nhan sắc nổi trội, dù là khi đi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay đã gia nhập showbiz đều thuộc nhóm đại mỹ nhân.

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Ngoại hình đẹp hiếm thấy giúp Cổ Lực Na Trát được các đoàn làm phim săn đón, mới làm nữ chính trong nhiều dự án lớn. Nhưng ông trời không cho ai tất cả mọi thứ và Cổ Lực Na Trát có nhan sắc vượt trội nhưng diễn xuất lại ở dưới mức trung bình.

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Cô đóng phim cổ trang hay hiện đại, diễn vai cá tính hay hiền dịu đều bị khán giả phàn nàn là quá đơ, khóc không làm người xem cảm động, cười chẳng thấy tỏa ra thần thái tươi vui. Thậm chí có người còn khuyên Cổ Lực Na Trát chỉ nên đi làm người mẫu ảnh, đừng nên "cố đấm ăn xôi" với diễn xuất làm gì.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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