Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Nguyễn Hoài
TPO - Miền Bắc sẽ duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, xen kẽ là những đợt mưa rào, riêng đêm và sáng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay và những ngày tới có mưa dông vào chiều và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (16/9) ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng, ven biển và Tuyên Quang sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội sáng và đêm nay có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc ngày nắng gián đoạn, xen kẽ là các đợt mưa rào rải rác, riêng từ 18-21/9, khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

mua-0805.jpg
Miền Bắc sẽ có mưa nắng gián đoạn trong những ngày tới.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ khoảng 19/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
