“Thỏ hư” Bad Bunny sẽ khuấy động Super Bowl Halftime Show 2026

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau nhiều đồn đoán, Bad Bunny đã chính thức xác nhận sẽ là nghệ sĩ trình diễn tại Super Bowl Halftime Show 2026.

Sáng ngày 29/9 (giờ Việt Nam), trên Instagram cá nhân, Bad Bunny bất ngờ đăng tải một video xác nhận sẽ trình diễn tại sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm - Super Bowl Halftime Show 2026. Trong đoạn clip, nam nghệ sĩ ngồi trên cột gôn bóng bầu dục bên bờ biển với nhạc nền là bài hát Callaita của anh chàng. Thông tin này sau đó được chính thức công bố trong trận đấu Sunday Night Football giữa Dallas Cowboys và Green Bay Packers.

Video thông báo Bad Bunny sẽ trình diễn tại sân khấu này.

Bad Bunny vừa kết thúc chuỗi 30 đêm biểu diễn tại Puerto Rico thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn No Me Quiero Ir de Aquí. Trong thông cáo về sự kiện Super Bowl, Apple Music, nhà tài trợ chính cho Super Bowl Halftime Show 2026 viết rằng: “Bad Bunny sẽ đưa Puerto Rico đến với sân khấu lớn nhất thế giới.” Điều này gợi ý rằng nam ca sĩ có thể xây dựng sân khấu biểu diễn mang đậm dấu ấn quê hương, mở rộng từ những gì anh đã làm trong tour diễn của mình.

Các buổi diễn của Bad Bunny thu hút hàng nghìn khách du lịch đến Puerto Rico.
Các buổi diễn của Bad Bunny thu hút hàng nghìn khách du lịch đến Puerto Rico.

Super Bowl Halftime Show là một chương trình âm nhạc trong giờ giải lao của trận Chung kết Bóng bầu dục Mỹ. Sau nhiều năm tổ chức, sự kiện đã vượt ra khỏi quy mô một chương trình giải lao, trở thành một trong những sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới quy tụ sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu. Super Bowl LX sẽ diễn ra tại Bay Area, California vào tháng 2/2026. Đây là nơi đặt sân vận động Levi’s Stadium, địa điểm đăng cai trận chung kết NFL.

Super Bowl LX Halftime Show sẽ diễn ra vào tháng 2/2026.
Super Bowl LX Halftime Show sẽ diễn ra vào tháng 2/2026.

Trước đó, theo nhiều nguồn tin, chương trình đã ngỏ lời mời Taylor Swift để trình diễn. Tuy vậy, Taylor Swift đã từ chối vì không đồng ý với một số điều khoản với ban tổ chức. Bên cạnh đó, Adele cũng từng nằm trong danh sách tin đồn, song giới chuyên môn cho rằng phong cách âm nhạc của cô khó phù hợp với Super Bowl Halftime Show.

550847391-718131441245810-1743877133419418654-n.jpg
Duy Khang
#Bad Bunny #Super Bowl 2026 #Halftime Show #Puerto Rico #âm nhạc #NFL #sân khấu lớn

