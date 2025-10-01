Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiên đường vi vu mới ở Thái Lan: Có "nhà hàng Michelin", thú cưng vào thoải mái

Dương Kiều

HHTO - Vừa được khai trương vào tháng 9, Dusit Central Park trở thành địa điểm vui chơi, giải trí được quan tâm tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Là thành phố có mật độ du lịch hàng đầu thế giới, thủ đô Bangkok của Thái Lan thường xuyên "F5" yếu tố giải trí của mình bằng những công trình mới đặc sắc, hoành tráng. Vừa được khai trương vào 4/9 vừa qua, địa điểm mang tên Dusit Central Park gồm hỗn hợp nhiều loại hình ăn - đi - chill đang khiến giới trẻ thích thú.

544792680-2478683492502452-8423887000499071556-n.jpg
Dusit Central Park và trung tâm mua sắm Central Park Bangkok. Nguồn: Duy Khang Võ

Khu hỗn hợp Dusit Central Park có giá trị lên đến 46 tỷ baht (hơn 37 nghìn tỷ đồng), rộng 130 nghìn mét vuông gồm nhiều loại hình đa dạng như công viên trên cao, trung tâm mua sắm... Trong đó, trung tâm mua sắm Central Park Bangkok có lượng khách đông đảo mỗi ngày không chỉ bởi sự sang trọng, nhiều điểm chụp hình check-in hấp dẫn mà còn ở cách thiết kế khoa học, tiện lợi.

544493264-2478684222502379-484907643187048994-n.jpg
545343186-2478683449169123-8183258112387184648-n.jpg
Thiết kế rộng, bắt mắt của khu Dusit Central Park. Nguồn: Duy Khang Võ

Khu Central Park Bangkok gồm 5 tầng chính, chưa tính tầng trệt và tầng thượng. Ngay từ khi bước vào, mọi người đã bị choáng ngợp với "đô thị ẩm thực" gồm nhiều loại hình ăn uống khác nhau, sang trọng có mà dân dã, đậm chất địa phương cũng có. Ngoài ra, nhiều hàng quán được Michelin chứng nhận cũng có mặt, mang đến nhiều lựa chọn đáng tin cậy cho thực khách.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu ẩm thực lần đầu có mặt tại Thái Lan (như Kiwamiya, Super Matcha & Cheongdam...) đều xuất hiện tại Central Park Bangkok. Từng loại hình thức ăn, đồ uống được phân bổ theo từng khu vực, để mọi người lựa chọn tùy gu của mình.

544767967-2478683519169116-3027485955180445331-n.jpg
544654420-2478683495835785-5237651974982393163-n.jpg
545273887-2478684565835678-9079422759318528565-n.jpg
545211583-2478683752502426-2636221643205755167-n.jpg
Khu ẩm thực đặc sắc trong Central Park Bangkok. Nguồn: Duy Khang Võ

Bên cạnh ẩm thực, Central Park Bangkok tất nhiên có các loại hình mua sắm khác như thời trang & mỹ phẩm (ở tầng 1 và 2), đồ thể thao (tầng 3), và đồ công nghệ (tầng 4). Tầng 5 tiếp tục là ẩm thực với nhiều nhà hàng cao cấp, dành cho những ai muốn dừng lại "bỏ bụng" sau một thời gian tham quan các tầng dưới.

550677353-18533490178004939-3682093974948583469-n.jpg
552094746-18527667406061981-4152125721035857616-n.jpg
Khu thang máy của Central Park Bangkok trở thành điểm check-in gây sốt. Nguồn: @gle.everlasting, @shinji_sai

Trên cùng của Central Park Bangkok chính là điểm nhấn chính được mọi người ưa chuộng hiện tại - Roof Park (công viên tầng thượng). Khu vực này được phủ xanh bởi cây cối, tạo cảnh quan trong lành cực chill. Đặc biệt, Central Park Bangkok rất thân thiện với thú cưng. Các "sen" hoàn toàn có thể đưa chó mèo của mình lên khu Roof Park để vui chơi, thư giãn.

aaa-horz.jpg
Địa điểm này thân thiện với thú cưng. Nguồn: @bewithboo

Chưa kể từ Roof Park, mọi người có thể dễ dàng tìm thấy các loại hình tàu MRT, BTS để di chuyển. Từ đây, bất kỳ ai cũng có thể đi tàu đến các quận kinh tế chính của Bangkok như Silom, Sukhumvit hay Yaowarat. Ngoài khu trung tâm mua sắm Central Park Bangkok, khu phức hợp này còn có các tòa nhà văn phòng, căn hộ, khách sạn 5 sao, với mục đích tạo nên môi trường sống lâu dài, bền vững và hướng đến tương lai.

554565404-18534188584011345-1228414003915551798-n.jpg
Roof Park có nhiều góc chụp cực "nghệ". Nguồn: @thee_official
555033825-18061768277615611-5486194278461710070-n.jpg
554241131-18061768268615611-1150265789168498370-n.jpg
Khu phức hợp Dusit Central Park nhìn từ bên ngoài. Nguồn: @yuyangchen520

Cho đến lúc đó, Central Park Bangkok nói riêng đang được xem là điểm đến mới hàng đầu dành cho khách du lịch Thái Lan, mà cụ thể hơn là Bangkok. Với những ai còn đắn đo với lịch trình trống, đây là lựa chọn lý tưởng với đầy đủ loại hình ăn uống, chụp ảnh, tham quan, mua sắm và nghỉ ngơi, có thể dành trọn cả một ngày "vi vu" mà không chán.

#Dusit Central Park #Central Park Bangkok #Dusit Central Park Bangkok #du lịch Thái Lan #du lịch Bangkok

