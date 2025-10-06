Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Hòa bình nhập viện

Duy Nam
TPO - Người đẹp Peru - Flavia López - đã phải nhập viện vì chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Ngày 4/10, trong lúc tập luyện cùng các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, người đẹp Peru - Flavia López - đã gặp chấn thương ở đầu gối. Cô đã được ban tổ chức đưa vào viện để kiểm tra.

Flavia López chia sẻ: "Hôm qua, trong lúc tập dượt, tôi bị ngã dẫn đến chấn thương đầu gối. Nhờ sự hỗ trợ và phản ứng nhanh chóng của ban tổ chức, hiện tôi được các chuyên gia y tế chăm sóc và hoàn toàn tập trung vào quá trình hồi phục".

558966790-18371189164156781-6671824545438549128-n.jpg
559541065-18371189155156781-7486957355953791004-n.jpg
Người đẹp Peru nhập viện vì bị chấn thương đầu gối.

Flavia López cho biết bác sĩ khuyên cô sử dụng nạng trong tuần này để duy trì sự ổn định và ưu tiên sức khỏe. Cô khẳng định sớm trở lại tham gia tất cả hoạt động sắp tới của cuộc thi.

Người đẹp Peru là một trong những thí sinh yêu thích của fan Thái tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả đã để lại lời chúc cô sớm bình phục để quay trở lại cuộc thi.

Flavia López nói chấn thương đầu gối khiến cô có thể bỏ lỡ một vài hoạt động cùng dàn thí sinh trong những ngày tới. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định quyết tâm xuất hiện trong chung kết dự kiến tổ chức ngày 18/10.

Khán giả lo ngại chấn thương ảnh hưởng tới phong độ của người đẹp Peru tại cuộc thi. Từ ngày đầu nhập cuộc, Flavia López gây ấn tượng với phong cách thời trang quyến rũ và sự tự tin. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng của khu vực châu Mỹ.

Flavia López cũng gây chú ý với fan sắc đẹp khi vạ miệng trong buổi tiệc tối cùng ông Nawat hôm 1/10. Khi người đẹp Ecuador - Samantha Quenedit - đang thuyết trình về đặc sản chocolate của quê hương cô thì bất ngờ bị Flavia López cướp lời.

Nhiều người cho rằng người đẹp Peru kém duyên khi chen ngang lúc người đẹp Ecuador đang phát biểu. Cô cũng nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng fan của người đẹp Ecuador. Tuy nhiên, sau sự việc hai người đẹp Peru và Ecuador vẫn tương tác thân thiết.

Đại diện Peru - Flavia López nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại. Cô năm nay 20 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Flavia từng đại diện Peru tại cuộc thi Teen Universe 2023 và lọt vào top 6 chung cuộc.

Flavia López được đánh giá cao với kỹ năng trình diễn tự tin, cuốn hút. Người đẹp thể hiện quyết tâm mang chiếc vương miện Miss Grand thứ ba về cho Peru sau thành tích của người đẹp María José Lora (2017) và Luciana Fuster (2023).

Năm ngoái, đại diện Peru tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Arlette Rujel đã giành được ngôi vị Á hậu 5.

Duy Nam
