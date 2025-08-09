Đánh bại Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội lần đầu giành Siêu cúp Bóng đá Quốc gia

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu mang tính biểu tượng rất cao của thể thao đỉnh cao - nơi vinh danh những thành tích vượt trội, tinh thần thi đấu cao thượng và cống hiến của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Việt Nam.
Với sự quan tâm lớn từ truyền thông, khán giả và giới chuyên môn, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia vượt trên ý nghĩa một danh hiệu danh giá mà còn là sân chơi khẳng định đẳng cấp, tinh thần thể thao và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam.
Đây là lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Trọng tài Mai Xuân Hùng đã nổi hồi còi mãn cuộc, kết thúc trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25. Thép Xanh Nam Định tràn đầy quyết tâm bảo vệ Siêu Cúp trên sân nhà Thiên Trường nhưng Công an Hà Nội lại chơi tốt hơn với chiến thuật hợp lý cùng kỹ năng dứt điểm sắc nét.
Như vậy, Thép Xanh Nam Định không thể giữ lại chiếc Cúp, chấp nhận chứng kiến Công an Hà Nội lần đầu nâng cao Siêu cúp chính tại Thiên Trường.
Phút 90+13: Kyle Hudlin là người đá phạt. Anh không mấy khó khăn để đánh bại Nguyễn Filip, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tân binh của Thép Xanh Nam Định đã có cú đúp ngay trận ra mắt.
Phút 90+12: Trọng tài Mai Xuân Hùng quyết định cho chủ nhà Thép Xanh Nam Định hưởng phạt đền sau khi kiểm tra VAR và nhận thấy Hugo Gomes phạm lỗi với Kyle Hudlin trong vòng cấm.
Phút 90+8: Dấu chấm hết cho Thép Xanh Nam Định được tạo ra bởi cú sút chìm vào góc xa, đánh bại Nguyên Mạnh của Đình Bắc.
Phút 90+6: Lý Đức và Hugo Gomes cùng vào sân, thay cho Đình Trọng và người hùng vừa ghi bàn Leo Artur.
Phút 93: Ngay sau pha bỏ lỡ của Mahmoud Eid, Công an Hà Nội lên bóng tốc độ và Leo Artur có bóng bên cánh trái. Anh xử lý kỹ thuật, vượt qua vòng kiểm soát của hai hậu vệ Thép Xanh Nam Định sau đó dứt điểm chéo góc, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên một lần nữa.
Phút 90+2: Sai lầm của hậu vệ Công an Hà Nội mang tới cơ hội bằng vàng cho Mahmoud Eid, nhưng tân binh vào sân trong hiệp hai của chủ nhà lại đưa bóng ra ngoài.
Phút 90+1: Vì mất khá nhiều thời gian check VAR, trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 sẽ có 10 phút bù giờ!
Phút 89: Công an Hà Nội cố gắng giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức và tạo ra áp lực rất lớn bên phần sân Thép Xanh Nam Định. Không lâu sau khi Nguyên Mạnh ôm trọn cú sút của Alan, anh tiếp tục phải băng ra, phá bóng trên đầu cầu thủ áo đỏ.
Phút 85: Thời gian chính thức sắp hết và theo điều lệ của Siêu Cúp Quốc gia 2024/25, nếu hai đội hòa trong 90 phút sẽ lập tức phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu.
Phút 85: Công an Hà Nội hưởng quả phạt góc sau nỗ lực của Alan. Ở quả đá phạt sau đó, họ không thể tận dụng thành công.
Phút 80: Bên phía Công an Hà Nội phản ứng mạnh mẽ với quyết định thay đổi của trọng tài Mai Xuân Hùng khiến trận đấu bị gián đoạn. Sau đó, HLV Mano Polking đã phải nhận thẻ vàng.
Phút 77: Trọng tài Mai Xuân Hùng quyết định kiểm tra lại tình huống thông qua công nghệ VAR. Sau đó, ông đã rút lại quyết định khi nhận thấy Văn Kiên chưa để bóng chạm tay.
Phút 74: Hàng loạt tình huống phối hợp sắc nét của Công an Hà Nội khiến hậu vệ Văn Kiên của Thép Xanh Nam Định suýt phản lưới nhà.
Sau đó, trọng tài Mai Xuân Hùng cho rằng cầu thủ chủ nhà đã để bóng chạm tay sau cú sút của cầu thủ áo đỏ.
Phút 72: Đình Bắc dốc bóng xuống cánh trái và chuyền ngược trở ra cho đồng đội dứt điểm, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bắt gọn.
Phút 71: Kyle Hudlin kiếm về quả đá phạt và Romulo treo bóng về phía cột xa, nơi Kevin Phạm Ba thực hiện cú đánh đầu tung... cạnh lưới của Công an Hà Nội.
Phút 69: Vitao, Văn Đức cùng ra nghỉ. Văn Toản và Đình Bắc vào sân.
Phút 68: Tuấn Anh và Lý Công Hoàng Anh cùng rời sân. Văn Công, Kevin Phạm Ba là những người thay thế.
Phút 63: Thép Xanh Nam Định được hưởng quả phạt góc bên cánh trái và Kyle Hudlin trở thành tâm điểm của sự quan tâm bên phía Công an Hà Nội. Tuy nhiên lần này bóng đi quá sâu và Nguyễn Filip đã đấm bóng giải nguy.
Phút 58: Quang Hải đá phạt góc. Bóng sượt qua đầu Adou Minh và tìm đến vị trí của Vitao. Thật khó tin, nhưng ngoại binh của Công an Hà Nội lại đưa bóng ra ngoài ở cự ly rất gần.
Phút 53: VAR kiểm tra nhưng không có bất cứ lỗi lầm nào trong pha lập công của Kyle Hudlin. Bàn thắng hợp lệ và tỷ số là 1-1. Ngay lập tức, bầu không khí lễ hội được tạo ra trên sân Thiên Trường.
Phút 54: Chỉ một phút sau khi vào sân, Kyle Hudlin với chiều cao 2,06m đã đánh đầu ghi bàn, gỡ hòa cho Thép Xanh Nam Định.
Phút 53: HLV Vũ Hồng Việt quyết định tung tân binh đắt giá Kyle Hudlin vào sân thay cho Caio Cesar. Thép Xanh Nam Định sẽ chơi tấn công trong thời gian còn lại.
Phút 50: Thép Xanh Nam Định cố gắng thực hiện những đường chuyền dài lên phía trước, nhưng hàng phòng ngự Công an Hà Nội chơi rất kỷ luật đã dễ dàng hóa giải.
Trong một nỗ lực chuyền vào của Lý Công Hoàng Anh, Adou Minh phá bóng ra không mấy khó khăn.
Phút 46: Với kết quả 1-0 nghiêng về Công an Hà Nội, hãy chờ xem câu trả lời của Thép Xanh Nam Định trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu trên sân nhà Thiên Trường.
Trọng tài Mai Xuân Hùng đã nổi hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Chủ nhà Thép Xanh Nam Định chơi đầy nỗ lực nhưng Công an Hà Nội với khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh mới là đội dẫn trước sau bàn thắng của Alan.
Phút 45+2: Tuấn Anh thoát xuống bên cánh trái và căng ngang nhưng bóng bị phá ra. Ngay sau đó là một pha ngả người móc bóng của cầu thủ Thép Xanh Nam Định nhưng bất thành.
Trước đó là tình huống băng xuống bên cánh phải của Lý Công Hoàng Anh, nỗ lực thực hiện đường chuyền vào trong nhưng bị Bùi Hoàng Việt Anh cắt được.
Với pha lập công vào lưới Thép Xanh Nam Định, Alan đã có 15 bàn thắng trong màu áo Công an Hà Nội.
Phút 44: Đình Trọng phạm lỗi với Lâm Ti Phông, mang đến quả đá phạt sát vòng cấm và chếch về bên trái cho Thép Xanh Nam Định.
Romulo là người đá phạt nhưng bóng không qua hàng rào.
Phút 42: Quang Hải thực hiện quả tạt hướng về phía cột xa cho Alan, người khống chế hoàn hảo và dứt điểm vào góc gần, nhưng bóng chệch khung thành trong gang tấc.
Phút 38: Một đường chuyền xuyên tuyến xuất sắc của Lê Phạm Thành Long cho Alan, và ngoại binh của Công an Hà Nội xử lý mềm mại, loại bỏ Đức Huy, sau đó là thủ môn Nguyên Mạnh rồi ghi bàn vào lưới trống.
Phút 32: Lâm Ti Phông bên phía Thép Xanh Nam Định nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với Alan, đồng thời mang lại quả đá phạt cho Công an Hà Nội.
Ở tình huống đá phạt sau đó, Quang Hải treo bóng nhưng Quang Vinh không thể đánh đầu trước sự theo kèm của Caio Cesar.
Phút 31: Công an Hà Nội có tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh và bóng tới chân Leo Artur. Ngoại binh người Brazil quyết định dứt điểm ngay, đưa bóng đi vọt xà.
Phút 21: Từ cánh phải, Lâm Ti Phông thực hiện quả tạt hoàn hảo vào khu cấm địa Công an Hà Nội. Đáng tiếc, Tuấn Anh và Brenner đều không thể tiếp cận. Bóng cắt qua cầu môn Nguyễn Filip.
Phút 17: Alan có đường chọc khe sắc nét để Leo Artur thoát xuống đối mặt Nguyên Mạnh và dứt điểm. Tuy nhiên cú sút không đủ hiểm hóc và đội trưởng Thép Xanh Nam Định cản phá thành công.
Sau đó, trọng tài căng cờ báo cầu thủ Công an Hà Nội việt vị.
Phút 17: Tình huống xử lý bất cẩn của hậu vệ Thép Xanh Nam Định khiến Vitao cướp được bóng bên cánh trái và chuyền vào thuận lợi cho Alan. May cho chủ nhà, pha xử lý của Alan hơi dài, giúp thủ môn Nguyên Mạnh ôm trọn trái bóng.
Phút 15: Quang Vinh không thể chặn đường chuyền của cầu thủ Thép Xanh Nam Định, mang tới cơ hội cho Lý Công Hoàng Anh. Tuy nhiên Bùi Hoàng Việt Anh đã bọc lót tốt, phá bóng giải nguy.
Phút 10: Từ đường chuyền dài xuống cánh phải, Alan dứt điểm nhưng bị chặn lại. Bóng tới chân Phan Văn Đức, người cố gắng thực hiện cú sút nhanh nhưng tiếp tục chạm người đối thủ đi ra đường biên ngang.
Ở tình huống đá phạt góc sau đó, cú đá phạt của Quang Hải không thể tới được vị trí của đồng đội.
Phút 7: Vitao của Công an Hà Nội đang bị đau sau tình huống va chạm với Lý Công Hoàng Anh. Ngay sau đó, tiền vệ của Thép Xanh Nam Định phải nhận thẻ vàng.
Phút 3: Trận Siêu Cúp Quốc gia đã khởi đầu đầy hứa hẹn khi hai đội cố gắng đưa bóng lên phần sân đối thủ nhanh nhất có thể, khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên với các diễn biến liên tục.
Sau 1 phút mặc niệm dành cho trọng tài Trần Đình Thịnh vừa qua đời, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường chính thức bắt đầu sau hồi còi của trọng tài chính Mai Xuân Hùng.
Thép Xanh Nam Định là đội giao bóng.
Phát biểu khai mạc trận siêu cúp, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức trận đấu, cho biết: Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng, mở màn cho mùa giải mới, mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng quý vị đại biểu, quý khán giả, người hâm mộ cả nước.
Trận siêu cúp năm nay sẽ chứng kiến cuộc đọ sức đầy kịch tính giữa hai đội bóng xuất sắc: Câu lạc bộ bóng đá Thép Xanh Nam Định - đội Vô địch Quốc gia, cũng là nhà đương kim vô địch Siêu cúp Quốc gia và câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội - đội đoạt Cúp Quốc gia, đang khát khao chinh phục danh hiệu siêu cúp lần đầu tiên trong lịch sử.
“Với tinh thần thể thao cao thượng và khát vọng cống hiến, hai câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Chắc chắn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, xứng đáng là màn mở đầu rực rỡ nhất có thể cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.
Cho dù chiến thắng gọi tên đội bóng nào, thì tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, khi niềm tin, sự đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng được đề cao và lan tỏa mạnh mẽ”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.
"Mỗi giải đấu hay trận đấu mà chúng tôi tham dự đều có tính chất và áp lực riêng. Nhưng chính áp lực đó mang lại cho chúng tôi động lực, và nếu vượt qua sức ép, thành công chắc chắn sẽ tỏa sáng. Với Thép Xanh Nam Định, tất cả đều thể hiện sự tập trung cũng như quyết tâm 100% trước các trận đấu, qua đó đặt được mục tiêu đề ra", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.
"Trước trận siêu cúp, tôi cũng xem nhiều tư liệu quý về Việt Nam cũng như ngành Công an, tạo nên những cột mốc đáng nhớ của đất nước. Tôi cũng biết người Việt Nam luôn trân quý các giá trị lịch sử và thông qua bóng đá, tôi muốn đem lại niềm vui cho người hâm mộ của chúng tôi", HLV Polking nói trước trận Siêu Cúp.
Trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25, Brandon Ly không có tên trong danh sách thi đấu, tương tự China và Stephan Mauk. Tuy nhiên tân binh Adou Minh đá chính và Phạm Lý Đức có mặt trên ghế dự bị.
Tân binh cao 2,06m Kyle Hudlin ngồi dự bị và tuyển thủ Palestine Mahmoud Eid cũng vậy. HLV Vũ Hồng Việt đặt niềm tin vào Brenner trên hàng công bên cạnh những cầu thủ đã đăng quang LPBank V.League mùa trước. Duy nhất tân binh Đặng Văn Tới có mặt ở đội hình xuất phát.
Trong lần gần nhất ghé thăm Thiên Trường, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng vang dội 3-0. Tuy nhiên HLV Polking đang cố gắng khiến các học trò quên đi trận đấu đó khi nhắc nhở về những cơ hội nguy hiểm mà Thép Xanh Nam Định tạo ra. Ông không sai, bởi ở trận lượt về sau đó tại Hàng Đẫy, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện đẳng cấp nhà vô địch với bàn thắng vươn lên dẫn trước, đồng thời tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn trước khi chấp nhận tỷ số hòa 1-1.
Theo điều lệ của Siêu cúp Quốc gia 2024/25, mỗi đội đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ, tối đa 30 cầu thủ. Trong đó, tối thiểu 18 cầu thủ chuyên nghiệp, 3 thủ môn, 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, 7 cầu thủ ngoại. Trong danh sách thi đấu gồm 11 cầu thủ, mỗi đội sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt và 1 cầu thủ Việt gốc nước ngoài.
Vì vậy, cả Thép Xanh Nam Định cũng như Công an Hà Nội đều có thể đưa tất cả ngoại binh và Việt kiều họ có vào danh sách. Đây hoàn toàn có thể là trận ra mắt của các tân binh đầy hứa hẹn, như A Mít, Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid bên phía Thép Xanh Nam Định và Phạm Lý Đức, Brandon Ly, Adou Minh, China, Stephan Mauk của Công An Hà Nội.
Với sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan ban, ngành tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải - Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO sẽ tiếp tục được nâng tầm cả về chuyên môn, hình ảnh và chất lượng phục vụ người hâm mộ.
Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Ninh Bình mới - được hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.
Trận Siêu cúp năm nay là cuộc so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại:
CLB Thép Xanh Nam Định - Đương kim vô địch V.League 2024/2025 - một tập thể với lực lượng dồi dào, được đầu tư bài bản cùng phong độ ổn định, đang khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá Việt Nam.
CLB Công an Hà Nội - Đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 - một tập thể mạnh mẽ, kỷ luật, giàu tiềm năng, luôn góp mặt trong tốp đầu của bóng đá Việt.