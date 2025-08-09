Thép Xanh Nam Định - Công an Hà Nội: Cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu mang tính biểu tượng rất cao của thể thao đỉnh cao - nơi vinh danh những thành tích vượt trội, tinh thần thi đấu cao thượng và cống hiến của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Việt Nam.
Với sự quan tâm lớn từ truyền thông, khán giả và giới chuyên môn, trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia vượt trên ý nghĩa một danh hiệu danh giá mà còn là sân chơi khẳng định đẳng cấp, tinh thần thể thao và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam.
Đây là lần thứ hai liên tiếp trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia tại sân vận động Thiên Trường - sân đấu đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam - nơi hội tụ tinh thần, lòng yêu bóng đá và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Tân binh cao 2,06m Kyle Hudlin ngồi dự bị và tuyển thủ Palestine Mahmoud Eid cũng vậy. HLV Vũ Hồng Việt đặt niềm tin vào Brenner trên hàng công bên cạnh những cầu thủ đã đăng quang LPBank V.League mùa trước. Duy nhất tân binh Đặng Văn Tới có mặt ở đội hình xuất phát.
- CLB đoạt Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO: Cúp, Bảng danh vị, Huy chương và Giải thưởng 300.000.000 đồng
- CLB tham dự Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2024/25 – Cúp THACO: Bảng danh vị, Kỷ niệm chương và Giải thưởng 200.000.000 đồng
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Bảng danh vị và Giải thưởng 10.000.000 đồng
- Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên: Bảng danh vị và Giải thưởng 10.000.000 đồng
Trong lần gần nhất ghé thăm Thiên Trường, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng vang dội 3-0. Tuy nhiên HLV Polking đang cố gắng khiến các học trò quên đi trận đấu đó khi nhắc nhở về những cơ hội nguy hiểm mà Thép Xanh Nam Định tạo ra. Ông không sai, bởi ở trận lượt về sau đó tại Hàng Đẫy, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt đã thể hiện đẳng cấp nhà vô địch với bàn thắng vươn lên dẫn trước, đồng thời tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn trước khi chấp nhận tỷ số hòa 1-1.
Theo điều lệ của Siêu cúp Quốc gia 2024/25, mỗi đội đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ, tối đa 30 cầu thủ. Trong đó, tối thiểu 18 cầu thủ chuyên nghiệp, 3 thủ môn, 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài, 7 cầu thủ ngoại. Trong danh sách thi đấu gồm 11 cầu thủ, mỗi đội sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài, tối đa 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt và 1 cầu thủ Việt gốc nước ngoài.
Vì vậy, cả Thép Xanh Nam Định cũng như Công an Hà Nội đều có thể đưa tất cả ngoại binh và Việt kiều họ có vào danh sách. Đây hoàn toàn có thể là trận ra mắt của các tân binh đầy hứa hẹn, như A Mít, Njabulo Blom, Kyle Hudlin, Mahmoud Eid bên phía Thép Xanh Nam Định và Phạm Lý Đức, Brandon Ly, Adou Minh, China, Stephan Mauk của Công An Hà Nội.
Với sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan ban, ngành tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải - Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO sẽ tiếp tục được nâng tầm cả về chuyên môn, hình ảnh và chất lượng phục vụ người hâm mộ.
Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2024/2025 - Cúp THACO càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Ninh Bình mới - được hợp nhất từ ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam.
Trận Siêu cúp năm nay là cuộc so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại:
CLB Thép Xanh Nam Định - Đương kim vô địch V.League 2024/2025 - một tập thể với lực lượng dồi dào, được đầu tư bài bản cùng phong độ ổn định, đang khẳng định vị thế hàng đầu trong làng bóng đá Việt Nam.
CLB Công an Hà Nội - Đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025 - một tập thể mạnh mẽ, kỷ luật, giàu tiềm năng, luôn góp mặt trong tốp đầu của bóng đá Việt.