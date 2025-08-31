The K-Showtime: "Dàn tướng mạnh" nhà SM đổ bộ khiến fan Việt bùng nổ cảm xúc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Duy Khang
HHTO - Dàn sao K-Pop “đốt cháy” sân khấu The K-Showtime tại TP.HCM tối qua (30/8), mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ với loạt bản hit đình đám. Key (SHINee), Irene và Seulgi (Red Velvet), Taeyeon (SNSD) cùng U-KNOW (DBSK/ TVXQ!) khiến khán giả không ngừng phấn khích.

Ngày 30/8, đêm nhạc The K-Showtime quy tụ dàn sao nhà SM, diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc trong sự phấn khích của fan. Dù chương trình bắt đầu trễ hơn dự kiến, phần mở màn của Quang Hùng MasterD với loạt hit như Thủy TriềuCatch Me If You Can đã nhanh chóng hâm nóng bầu không khí, đẩy sức nóng sân khấu lên cao.

z6962241589940-1c809d60aed54aa4bff47211504f691e-9358.jpg
Quang Hùng MasterD đốt cháy sân khấu mở màn.

Key (SHINee) bước ra sân khấu trong tiếng hò reo vang dội. Hình ảnh một Key thường ngày "cà rỡn" bỗng trở thành “nam thần” với giọng trầm đầy cuốn hút. Người hâm mộ còn được cùng anh hòa giọng trong ca khúc View của SHINee, tạo nên khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ.

z6962256045005-f40eea1ec5316a68739a5ca18062a24b.jpg
Key hóa nam thần giọng trầm trên sân khấu The K Showtime.

Ngay sau đó, bộ đôi Irene và Seulgi của Red Velvet xuất hiện. Cả hai trình diễn 2 ca khúc mới nhất trong unit cùng. Màn trình diễn bản hit Monster khiến không gian như "vỡ tung". Cả hai còn mang đến 2 sân khấu solo và đặc biệt là "sít-rịt" Red Flavor. Toàn bộ khán giả đều hòa mình nhún nhảy theo giai điệu sôi động.

z6962241559828-7669212d9eb41e1840d29396bdd9577f.jpg
Irene và Seulgi với nhan sắc rực sáng bất chấp fancam hay trình chiếu trên màn hình lớn.

Tiếp tục chương trình, “chị Tư” Taeyeon xuất hiện và ngay lập tức "mê hoặc" không gian bằng A Letter To Myself. Đây cũng chính là tiết mục được mong chờ nhất đêm, khi hàng loạt SONE - người hâm mộ SNSD hát theo toàn bộ bài hát.

Tuy nhiên, phần giao lưu với khán giả của Taeyeon bất ngờ bị cắt ngang bởi phần nhạc ca khúc I vang lên. Nữ ca sĩ nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời sân khấu, để lại sự hụt hẫng cho người hâm mộ. Việc Taeyeon chỉ kịp biểu diễn 4 ca khúc, thay vì ít nhất 5 bài như lời hứa từ ban tổ chức, đã khiến nhiều khán giả bức xúc và cho rằng đây là dấu hiệu làm việc thiếu chuyên nghiệp.

z6962241546409-c5f5e724b1b1c84e96d3903803cf9bd5.jpg

Ở phần kết show, "huyền thoại" U-Know đã phần nào xoa dịu bầu không khí. Nam ca sĩ mang đến loạt ca khúc solo cùng bản hit MIROTIC của DBSK. Sự chuyên nghiệp, thần thái sân khấu cùng giọng hát nội lực của anh không chỉ khiến khán giả vỡ òa mà còn khẳng định đẳng cấp của một trong những biểu tượng lớn nhất K-Pop.

U-Know đốt cháy sân khấu với MIROTIC.

Sân khấu được đầu tư công phu về hình ảnh và ánh sáng, tạo nên bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt. Hàng loạt kỹ xảo, pháo hoa được thiết kế riêng cho từng tiết mục trong khi chất lượng âm thanh thì “không thể chê vào đâu được”. Mỗi chi tiết từ màn hình LED, hiệu ứng ánh sáng đến cách phối cảnh đều được chăm chút, góp phần làm nổi bật từng nghệ sĩ và nâng cao trải nghiệm của khán giả.

z6962241577286-89b5a2c91c303ba383360fba8a096d1e-8482.jpg

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của chương trình nằm ở khâu kiểm soát timeline. Mặc dù đã trễ giờ, ban tổ chức vẫn duy trì các tiết mục giao lưu xen kẽ như random dance, khiến phần sau của buổi diễn diễn ra chưa thực sự suôn sẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nhịp độ chương trình mà còn khiến người hâm mộ đôi lúc cảm thấy hụt hẫng, nhất là khi các tiết mục chính bị cắt ngang. Dẫu vậy, sự nhiệt huyết của khán giả và chất lượng biểu diễn của nghệ sĩ vẫn giúp đêm nhạc để lại nhiều ấn tượng khó quên.

1464.jpg
Duy Khang
#Kpop #The K Showtime #Key #Red Velvet #Taeyeon #U-Know #sân khấu

