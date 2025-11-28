Thế hệ triệu phú trẻ mới

TPO - Một làn sóng nhà sáng tạo nội dung trẻ đang gia nhập nhóm 1% giàu có của thế giới. Họ được cho là sẽ tác động mạnh mẽ đến chủ nghĩa tiêu dùng hàng xa xỉ toàn cầu.

Làn sóng triệu phú trẻ

Theo Jing Daily, làn sóng nhà sáng tạo nội dung trẻ trên khắp thế giới đang tích lũy (và chi tiêu) những khối tài sản khổng lồ trong bối cảnh chủ nghĩa tiêu dùng hàng xa xỉ toàn cầu tăng trưởng chậm.

Ryan Kaji (14 tuổi), YouTuber gốc Việt - Mỹ, hiện có giá trị tài sản ước tính hơn 100 triệu USD, kiếm được từ kênh Ryan’s World. Trong khi đó, MrBeast (27 tuổi) đã xây dựng khối tài sản gần chạm mốc 1 tỷ USD. Cùng lúc, một số ít nhà sáng tạo Gen Z trên OnlyFans như Belle Delphine và Ari Kytsya kiếm hàng triệu USD mỗi tháng.

Ryan Kaji trở thành triệu phú ở tuổi 14 nhờ YouTube.

Nền kinh tế influencer (người có ảnh hưởng) toàn cầu hiện được định giá khoảng 250 tỷ USD. Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Mỹ Goldman Sachs thậm chí dự đoán con số gần như tăng gấp đôi lên 480 tỷ USD vào năm 2027.

Trên khắp thế giới, Gen Z (sinh năm 1997-2012), thậm chí cả Gen Alpha (2010-2024), đang trở thành triệu phú ngay trong phòng ngủ của mình. Đây là nhóm người tiêu dùng xa xỉ mới mà các thương hiệu cần theo sát.

Từ các streamer đến những “đại gia livestream” Trung Quốc, internet đã tạo ra tầng lớp cá nhân sở hữu tài sản lớn mới. Xu hướng triệu phú trẻ này lan rộng khắp châu Á.

Trên Douyin (TikTok bản Trung Quốc), streamer Xiao Yang Ge chuyển mình từ nhân vật giải trí thành doanh nhân, kiểm soát hơn 50 công ty trong lĩnh vực truyền thông, thương mại điện tử và du lịch. Mạng lưới đa kênh (MCN) của anh, Three Sheep Network, quản lý 2.487 tài khoản liên kết với tổng cộng 387 triệu người theo dõi, tạo ra doanh thu hàng chục tỷ nhân dân tệ (hàng tỷ USD) mỗi năm.

Tiêu dùng kiểu thể hiện

Nền kinh tế mới này phát triển nhờ vào việc tiêu dùng mang tính biểu diễn. Những xu hướng YouTube như “Kỳ nghỉ 1 USD và 250.000 USD” hay “Mua món đắt nhất…” biến việc chi tiêu thành giải trí. Các triệu phú sáng tạo nội dung phô bày sự giàu có để kiếm lượt xem.

Theo báo cáo mới của công ty kiểm toán PwC, người tiêu dùng trẻ nói chung đang hướng đến “sự xa xỉ vừa túi tiền”. Họ đầu tư vào matcha, giày resale (giày qua sử dụng hoặc mua qua trung gian) hay sản phẩm kết hợp giữa chăm sóc da và trang điểm... thay vì những món đồ xa xỉ dùng để khẳng định địa vị truyền thống.

Ali Furman, nhà phân tích PwC, nhận định những lựa chọn trên thiên về bộc lộ bản thân và cá tính, hơn là phân cấp địa vị.

Bên cạnh sự phô trương quá mức, một bộ phận nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc kiếm tiền và thu hút sự chú ý bằng cách ghi lại cuộc sống nông thôn truyền thống của họ. Đến từ Vân Nam, Điền Tây Tiểu Ca (35 tuổi) là blogger ẩm thực Trung Quốc sở hữu hơn 12,1 triệu người đăng ký trên YouTube. Trước đó, Lý Tử Thất cũng gây sốt bằng những video từ quê nhà ở huyện Bình Vũ, Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Điền Tây Tiểu Ca nổi lên nhờ video nấu nướng vùng quê Vân Nam.

Doanh nhân sáng tạo

Peter Zhong, nhà sáng lập kiêm tổng biên tập Nowre (ấn phẩm văn hoá giới trẻ hàng đầu Trung Quốc), chỉ ra các nhà sáng tạo, KOL và influencer không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên Internet, mà còn phát triển nhiều mô hình kinh doanh ăn theo sức ảnh hưởng trực tuyến. Phổ biến hàng đầu là kinh doanh thời trang và Trung Quốc là môi trường lý tưởng cho xu hướng đó.

Sự gần gũi với chuỗi cung ứng của Trung Quốc cho phép các nhà sáng tạo nội dung nhanh chóng thiết kế mẫu thử, sản xuất và bán lẻ các sản phẩm mới ra thị trường - thường nhanh hơn cả những thương hiệu xa xỉ lâu đời.

Trước khi tuyên bố giải nghệ sau tranh cãi, streamer Douyin Trịnh Hương Hương từng gây tiếng vang khi đạt doanh số 13,7 triệu USD chỉ trong một tuần.

Đối với tầng lớp triệu phú kỹ thuật số này, tiêu dùng vừa là cách họ thể hiện bản thân, vừa là khoản đầu tư cho công việc kinh doanh. Nhà sáng tạo nội dung khoe thời trang đường phố phiên bản giới hạn, siêu xe khó có được và những trải nghiệm xa xỉ trên chuyên cơ riêng… Nhưng đồng thời, họ cũng chi tiền cho ekip sản xuất, xây dựng thương hiệu cá nhân và không gian cộng đồng.

Nghiên cứu mới của Oxford Economics cho thấy các nhà sáng tạo YouTube đóng góp ước tính 2,2 tỷ bảng Anh (tương đương 2,9 tỷ USD) cho nền kinh tế Anh vào năm 2024, hỗ trợ khoảng 45.000 việc làm trên toàn quốc.

Trong khi đó, đội ngũ doanh nhân OnlyFans thậm chí còn mua biển quảng cáo tại Las Vegas (Mỹ) và London (Anh), báo hiệu sự bình thường hóa của nền kinh tế sáng tạo nội dung từng bị gạt ra ngoài lề.

Cơ hội thương hiệu

Ari Kytsya nổi tiếng trên OnlyFans.

Ngày càng nhiều nhãn hàng xa xỉ có động thái cộng hưởng với văn hóa influencer, chẳng hạn như hashtag #PorscheandPilates hoặc thông báo tháng 9/2025 của Bentley Motors về việc hợp tác với chuỗi thương hiệu đồ uống Đan Mạch Joe & The Juice.

Nhìn qua, Joe & The Juice có vẻ không liên quan gì đến các hãng xe sang. Thế nhưng, những KOL quay video tập pilates hoặc mua nước ép của hiện tượng TikTok này lại là nhóm có thu nhập khả dụng để mua xe đắt tiền.

Tương tự, các nhà mốt Jacquemus và Balenciaga cũng bắt đầu biết nắm bắt xu hướng giới trẻ, thể hiện qua dòng sản phẩm mới. Đây là tín hiệu cho thấy ngành hàng xa xỉ dần thừa nhận vai trò của người tiêu dùng trẻ.

Các thương hiệu được khuyên nên theo dõi sát sao hơn nhóm "nhà giàu mới nổi" để tận dụng sự gia tăng của chủ nghĩa tiêu dùng phô trương.

Hợp tác với các triệu phú sáng tạo nội dung đồng nghĩa với việc chạm tới những nhóm khán giả mua sắm và sống trên môi trường trực tuyến. Khi thế hệ mới này trưởng thành từ sự nổi tiếng trên mạng xã hội sang mô hình kinh doanh quy mô lớn, thói quen và mức chi tiêu của họ sẽ có tác động lớn đến tiêu dùng xa xỉ.