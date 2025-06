THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Campuchia đáp trả chỉ trích của Thái Lan

TPO - Thủ tướng Hun Manet phản bác những chỉ trích từ giới chức Thái Lan, khi cho rằng Campuchia đang tỏ ra "thiếu chuyên nghiệp" vì thảo luận chính trị trên mạng xã hội.

Theo The Nation, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích từ giới chức Thái Lan, khẳng định việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội là cách nhanh nhất để truyền tải thông điệp đến với công chúng."Một số chính trị gia Thái Lan cáo buộc tôi và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen 'thiếu chuyên nghiệp', chỉ trích chúng tôi làm chính trị trên Facebook. Ý họ thế nào là chuyên nghiệp? Các nhà lãnh đạo trên thế giới vẫn đang thường xuyên sử dụng mạng xã hội để nêu lên quan điểm của mình", ông Hun Manet cho biết. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, một số chính trị gia Thái Lan cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đưa ra các tuyên bố, thậm chí là đe dọa Campuchia, đơn cử là việc cảnh báo cắt điện hay ngừng cung cấp dịch vụ internet.

Thủ tướng Thái Lan gặp rắc rối vì lộ cuộc gọi riêng với ông Hun Sen. Ngày 18/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tổ chức cuộc họp báo để xác nhận đoạn ghi âm bị rò rỉ thực sự là cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ông Hun Sen cho biết đã chia sẻ bản ghi âm với khoảng 80 quan chức cấp cao của Campuchia. Sau khi nội dung cuộc gọi bị lộ, các quan chức Thái Lan công khai chỉ trích ông, cho rằng ông "thiếu chuyên nghiệp".

Tổng thống Donald Trump lần thứ ba gia hạn thời gian bán TikTok. Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gia hạn thêm 90 ngày cho thời hạn ngày 19/6 mà công ty ByteDance phải thoái vốn khỏi các tài sản tại Mỹ của ứng dụng video ngắn TikTok, bất chấp luật yêu cầu phải bán hoặc đóng cửa nếu không có tiến triển đáng kể. Trước đó, ông Trump đã hai lần hoãn thi hành lệnh cấm TikTok do Quốc hội Mỹ ban hành, vốn dự kiến có hiệu lực vào tháng 1/2025.

Bộ Quốc phòng Campuchia lo ngại về hoạt động của Thái Lan tại biên giới. Thông tấn xã Campuchia ngày 18/6 đưa tin, Bộ Quốc phòng Campuchia đã ra thông báo bày tỏ lo ngại về cái gọi là "những hoạt động leo thang" của phía Thái Lan dọc biên giới chung, cho rằng những hoạt động này đe dọa nghiêm trọng đến hoà bình và an ninh tại hai nước. Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, trong những ngày vừa qua, phía Thái Lan đã cho bay thêm các thiết bị bay không người lái, đào hào, huy động và tăng cường nhiều loại vũ khí yểm trợ, xây dựng hạ tầng và triển khai thêm binh sĩ dọc biên giới chung với các tỉnh Preah Vihear và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng, những hoạt động này là không tôn trọng thỏa thuận giữa hai bên, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, đi ngược lại Biên bản ghi nhớ năm 2000 giữa hai nước về giải quyết tranh chấp biên giới trên bộ.

Iran phóng 400 tên lửa và 1.000 UAV tấn công Israel. Chiều 18/6, quân đội Israel cho biết, trong gần 6 ngày xung đột, Iran đã phóng tổng cộng hơn 400 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công Israel. Phần lớn số vũ khí của Iran bị đánh chặn trước khi xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, hậu quả do các cuộc tập kích gây ra được đánh giá là nghiêm trọng. Hơn 20 tên lửa của Iran đã lọt qua lưới phòng không, rơi vào các khu vực đô thị tại Israel, khiến 24 người tử vong và hơn 500 người bị thương.

Áo kiểm soát chặt súng đạn sau vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng. Ngày 18/6, Chính phủ Áo cho biết đang lên kế hoạch thắt chặt các quy định về kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tồi tệ tại trường học ở nước này, trong đó một thanh niên 21 tuổi xả súng sát hại 10 người trong trường học trước khi tự sát. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp Nội các ngày 18/6, Thủ tướng Áo Stocker cam kết sẽ không để mọi việc quay lại như trước và sẽ đưa ra kết luận đúng với vụ việc để thực hiện trách nhiệm của mình.

Tổng thống Nga đề xuất làm trung gian hòa giải Iran – Israel. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/6 khẳng định Moscow sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Israel, nhấn mạnh một thỏa thuận đảm bảo quyền phát triển hạt nhân dân sự của Tehran và an ninh tuyệt đối cho Israel là điều khả thi. Phát biểu tại phiên đối thoại với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF), ông Putin tuyên bố: “Chúng tôi không áp đặt gì cả, chỉ đơn thuần trình bày quan điểm về cách thức khả dĩ để thoát khỏi tình trạng hiện nay. Dĩ nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về các bên liên quan, trước hết là Iran và Israel”.

Wall Street Journal: Tổng thống Trump bí mật phê chuẩn kế hoạch tấn công Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo với các cố vấn cấp cao rằng ông đã phê chuẩn các kế hoạch tấn công nhằm vào Iran, nhưng đã tạm hoãn lệnh cuối cùng để chờ xem liệu Tehran có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không. Thông tin nêu trên được tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin hôm 18/6 trên cơ sở trích dẫn lời của ba người am hiểu về các cuộc thảo luận nội bộ và được hãng tin Reuters đăng lại cùng ngày. Trong một diễn biến liên quan, báo The Times of Israel cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng khả năng chế độ Iran sụp đổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.