THẾ GIỚI 24H: Campuchia cảnh báo đóng cửa biên giới, dừng nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan

TPO - Phnom Penh cảnh báo sẽ dừng nhập rau củ quả ở mọi cửa khẩu tiếp giáp với Thái Lan, nếu phía Thái Lan không điều chỉnh khung giờ hoạt động tại cửa khẩu biên giới theo thời gian quy định như trước.

SBM News dẫn thông điệp đặc biệt công bố sáng 16/6 của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen khẳng định Phnom Penh sẽ đóng cửa biên giới, dừng nhập khẩu rau củ quả ở mọi cửa khẩu tiếp giáp với Thái Lan trong thời gian tới, nếu phía Thái Lan không điều chỉnh khung giờ hoạt động tại cửa khẩu biên giới theo thời gian quy định như trước.Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch CPP cho rằng Campuchia không cần đàm phán với Thái Lan về vấn đề mở cửa khẩu biên giới do quân đội Thái Lan tự đóng cửa thì cũng phải tự mở cửa; đồng thời yêu cầu người dân Thái Lan đi khiếu nại chính phủ và quân đội của mình, trong trường hợp Campuchia quyết định đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới, dẫn tới tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan, bởi mọi thứ đều do quân đội Thái Lan khởi xướng.

Israel và Iran tiếp tục giao tranh ác liệt, 15.000 máy ly tâm của Iran bị phá hủy. Hôm 16/6, ngày thứ 4 liên tiếp, Israel và Iran tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong đó, Iran tuyên bố tiến hành ít nhất 2 cuộc tập kích với hàng chục quả tên lửa đạn đạo vào các thành phố của Israel. Ở chiều ngược lại, không quân Israel thông báo đã đánh phá nhiều mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Iran. Liên quan đến thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân Iran do chiến dịch tập kích “Sư tử trỗi dậy” của Israel gây ra, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm qua cho biết toàn bộ 15.000 máy ly tâm đang vận hành tại cơ sở làm giàu urani lớn nhất Iran là Natanz, dường như đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Iran xác nhận.

Mỹ bất ngờ hủy cuộc đàm phán song phương với Nga. Một cuộc họp giữa Nga và Mỹ nhằm giải quyết những căng thẳng ngoại giao đã bị hủy theo yêu cầu của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói. “Vòng tham vấn song phương tiếp theo đã bị hủy bỏ. Theo kế hoạch, cuộc họp tập trung vào việc loại bỏ những rào cản và bình thường hóa hoạt động của phái bộ ngoại giao hai nước”, bà Zakharova cho biết. “Chúng tôi hy vọng rằng việc tạm dừng này sẽ không kéo dài quá lâu”. Người phát ngôn không nói rõ Washington có đưa ra lý do nào cho việc gián đoạn các cuộc đàm phán hay không. (XEM CHI TIẾT...)

Mỹ tăng hiện diện quân sự ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ đang triển khai thêm một tàu sân bay tới Trung Đông và điều động thêm máy bay quân sự tới châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang. Tàu sân bay USS Nimitz ngày 16/6 đã rời khỏi khu vực Biển Đông để tới Trung Đông, nơi Mỹ đang có một tàu sân bay khác trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang. Đây là lần thứ hai trong năm Mỹ triển khai hai tàu sân bay ở Trung Đông.

Thái Lan sẵn sàng các phương án sơ tán khẩn cấp người lao động từ Israel và Iran. Chính phủ Thái Lan hôm 16/6 đã quyết định tạm hoãn điều động hơn 2.000 công nhân tới Israel và Iran trong tháng này trong bối cảnh căng thẳng leo thang, đồng thời xúc tiến chuẩn bị các kế hoạch sơ tán khẩn cấp cho người lao động. Bộ trưởng Lao động Thái Lan Pipat Ratchakitprakarn hôm 16/6 xác nhận hiện có gần 40.000 công dân Thái Lan đang làm việc tại Israel, trong đó 33.000 người có giấy tờ hợp pháp và 6.500 người hiện không có giấy tờ.

Iran mở cửa biên giới đường bộ hỗ trợ sơ tán công dân Ấn Độ. Trong bối cảnh xung đột Israel - Iran tiếp tục leo thang và không phận Iran vẫn bị phong tỏa, chính quyền Tehran đã đồng ý mở các cửa khẩu đường bộ nhằm hỗ trợ sơ tán hơn 10.000 công dân Ấn Độ đang mắc kẹt tại nước này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 16/6 xác nhận mặc dù các hoạt động hàng không bị đình chỉ vì lý do an ninh, nhưng toàn bộ biên giới trên bộ với Afghanistan, Azerbaijan và Turkmenistan hiện được mở để tạo điều kiện cho công dân Ấn Độ rời khỏi Iran một cách an toàn, theo đề nghị từ phía New Delhi.

Nổ nhà máy pháo hoa tại Trung Quốc khiến nhiều người bị thương, mất tích. Ngày 16/6 đã xảy ra vụ nổ tại một nhà máy pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến 1 người thiệt mạng, 6 người mất tích và 9 người bị thương. Nhà chức trách cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h23 sáng (giờ địa phương) tại Công ty Pháo hoa Shanzhou ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Toàn bộ những người bị thương đang được điều trị y tế và không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hộ từ nhiều cấp đã được huy động tới hiện trường. Công tác cứu nạn đang tập trung vào việc tìm kiếm người mất tích, điều trị người bị thương, sơ tán người dân sống gần khu vực và điều tra nguyên nhân vụ nổ.