THẾ GIỚI 24H: Ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28/5 đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Istanbul, ông Erdogan nói: “Chúng ta sẽ điều hành đất nước thêm 5 năm nữa. Chúng tôi sẽ xứng đáng với sự tin tưởng của bạn như 21 năm qua. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới đất nước của tôi vì đã cho chúng tôi một ngày dân chủ. Những người chiến thắng trong cả cuộc bầu cử ngày 14/5 và cuộc bầu cử ngày 28/5 là tất cả 85 triệu công dân của chúng ta". Cùng ngày, nhiều lãnh đạo các nước đã chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống, trước khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố.

Belarus tuyên bố không còn lựa chọn nào khác ngoài triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngày 29/5, Reuters đưa tin Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cáo buộc các nước phương Tây đã khiến Belarus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Ông Volfovich cũng cảnh báo phương Tây tốt hơn hết là không nên “vượt qua lằn ranh đỏ” trong các vấn đề chiến lược quan trọng.

Tổng thống Putin tham gia đàm phán quốc tế vào tuần tới. Chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Nga Rossiya-1, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia các cuộc đàm phán quốc tế vào tuần tới. Theo chương trình này, lãnh đạo Nga cũng sẽ chủ trì cuộc họp với chính phủ và tổ chức tham vấn với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điện Kremlin vẫn chưa công bố chính thức lịch trình của ông Putin trong tuần tới.

Mỹ đạt được thỏa thuận về trần nợ, tránh vỡ nợ thảm khốc. Ngày 28/5, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được một "thỏa thuận về nguyên tắc" để nâng trần nợ hợp pháp của quốc gia, nhằm hạn chế chi tiêu liên bang và ngăn chặn khả năng xảy ra một vụ vỡ nợ thảm khốc của Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận có nguy cơ khiến cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa bất hòa với những nhượng bộ được đưa ra để thỏa hiệp.

New York ban hành luật cấm miệt thị ngoại hình. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams ngày 26/5 vừa kí một đạo luật cấm phân biệt đối xử dựa trên chiều cao hoặc cân nặng của một người trong các vấn đề việc làm, nhà ở. Tuy nhiên, những người chỉ trích đạo luật này lại cho rằng luật cấm sẽ dẫn đến một loạt các vụ kiện. Ủy ban Nhân quyền New York sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các khiếu nại được đưa ra sau khi luật được ban hành, bổ sung vào các quy định phân biệt đối xử khác mà ủy ban giám sát như chủng tộc, giới tính, tuổi tác và xu hướng tình dục.

Ukraine muốn trừng phạt Iran trong 50 năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/5 đã trình bày một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran lên tới 50 năm nhằm đáp trả việc Tehran được cho là cung cấp vũ khí cho Moscow. Nếu được Quốc hội Ukraine thông qua, luật này sẽ ngăn chặn dòng hàng hóa của Tehran quá cảnh quốc gia Đông Âu hoặc sử dụng không phận của Ukraine, cũng như trừng phạt lĩnh vực thương mại, tài chính và công nghệ đối với công dân và nhà nước Iran.

Ấn Độ: Làn sóng bạo lực mới ở bang Manipur khiến hàng chục người thiệt mạng. Ngày 28/5, một quan chức chính quyền địa phương giấu tên cho biết khoảng 40 phần tử nghi là phiến quân và 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ bạo lực mới ở bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ. Manipur rơi vào tình trạng nguy hiểm sau khi bùng nổ bạo lực sắc tộc trong tháng này, làm ít nhất 70 người thiệt mạng và khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Bạo lực xảy ra giữa người Meitei chiếm đa số, những người chủ yếu theo đạo Hindu và sống ở xung quanh thủ phủ Imphal, và bộ tộc Kuki chủ yếu theo đạo Thiên chúa sống ở những ngọn đồi xung quanh.

Truyền thông Nhật Bản: Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng vệ tinh. Ngày 29/5, truyền thông Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đã thông báo cho phía Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6. Động thái diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị đưa vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Triều Tiên đã thông báo cho Chính phủ Nhật Bản về kế hoạch thiết lập vùng biển nguy hiểm trong khoảng thời gian trên.