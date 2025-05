THẾ GIỚI 24H: Ông Biden nhận xét về 100 ngày đầu tiên của ông Trump

TPO - Đài RT ngày 10/5 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã đưa ra những nhận xét về 100 ngày đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

"Ông Trump đã có 100 ngày đầu tiên tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và tôi không cho rằng 'trung thực' là điểm mạnh của ông ấy", ông Biden cho biết. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng những tuyên bố của ông Trump đang không đại diện cho "giá trị cốt lõi của nước Mỹ", và chỉ làm xói mòn niềm tin của các đối tác với Washington.

Mỹ dọa rút khỏi đàm phán hạt nhân Iran. Mỹ cảnh báo có thể rút khỏi vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 nếu Iran không chấm dứt hoàn toàn chương trình làm giàu urani, coi đây là “ranh giới đỏ” không thể vượt qua. Đặc phái viên Steve Witkoff yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ cơ sở hạt nhân, trong khi Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố ưu tiên giải pháp đàm phán nhưng không loại trừ “phương án B”. Iran tái khẳng định quyền làm giàu urani vì mục đích dân sự là bất khả thương lượng, song vẫn giữ cam kết đối thoại trước chuyến công du của Tổng thống Trump tới Trung Đông.

Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn. Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý "ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức" sau một đêm đàm phán do Mỹ làm trung gian. "Sau một đêm đàm phán dài do Mỹ làm trung gian, tôi vui mừng thông báo rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Xin chúc mừng cả hai quốc gia đã sử dụng lương tri và trí tuệ vĩ đại”, Tổng thống Trump nêu rõ. Bộ trưởng ngoại giao Pakistan và các nguồn tin từ Ấn Độ đã xác nhận việc ngừng giao tranh ngay sau thông báo bất ngờ của ông Trump.

Ấn Độ tố Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tối 10/5, chỉ ít giờ sau khi Tư lệnh chỉ huy chiến dịch (DGMO) của hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và dừng các hoạt động quân sự, Ấn Độ đã tố cáo Pakistan tiếp tục nổ súng vi phạm thỏa thuận này. Phát biểu trong một cuộc họp báo tối 10/5, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri cho biết “ghi nhận những vi phạm này là rất nghiêm trọng”. Ấn Độ kêu gọi Pakistan thực hiện các bước thích hợp để giải quyết những vi phạm này, xử lý tình hình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã được yêu cầu, phải xử lý mạnh mẽ bất kỳ trường hợp nào tái diễn các hành vi vi phạm lãnh thổ dọc theo Biên giới quốc tế, cũng như đường kiểm soát (LoC) giữa hai nước.

Pakistan mở lại toàn bộ không phận. Ngày 10/5, Chính phủ Pakistan thông báo sẽ mở lại toàn bộ không phận cho tất cả các chuyến bay. Thông báo được đưa ra ngay sau khi nước này và Ấn Độ đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều ngày giao tranh căng thẳng trước đó. Cục Quản lý Sân bay Pakistan (PAA) cho biết, tình hình đã ổn định, nên các sân bay có thể hoạt động bình thường. Thông báo của PAA nêu rõ: “Tất cả các sân bay trên cả nước có thể hoạt động bình thường trở lại. Hành khách được yêu cầu liên hệ với hãng hàng không liên quan để cập nhật lịch trình chuyến bay”.

20 nước được ưu tiên trong đàm phán thương mại với Mỹ. Theo các nguồn thạo tin, nhóm trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập danh sách khoảng 20 đối tác làm trọng tâm cho những cuộc đàm phán ban đầu. Nhóm này bao gồm các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, tất cả đều là những nguồn nhập khẩu hàng đầu của Mỹ mà ông Trump muốn thu hẹp thâm hụt thương mại. Danh sách này cũng bao gồm các đối tác tương đối nhỏ hơn như Fiji, Lesotho và Mauritius. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đang tập trung đàm phán với 18 quốc gia, nhưng chưa công bố danh sách đầy đủ. Con số này bao gồm cả Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán trong tuần này.

Tổng thống Trump ký lệnh chi tiền cho người nhập cư tự trục xuất. Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp khởi động chương trình "Project Homecoming", khuyến khích người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tự nguyện rời khỏi Mỹ. Theo chương trình này, những người tự nguyện rời đi sẽ nhận được hỗ trợ tài chính trị giá 1.000 USD và vé máy bay miễn phí do chính phủ tài trợ. Người nhập cư có thể sử dụng ứng dụng CBP Home để đăng ký và chuẩn bị cho việc rời khỏi Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết, chương trình này nhằm giảm chi phí trục xuất, vốn trung bình là 17.121 USD mỗi trường hợp. DHS ước tính rằng việc tự nguyện rời đi sẽ tiết kiệm khoảng 70% chi phí so với trục xuất cưỡng chế.