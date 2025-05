THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Trump khẳng định thời điểm hòa giải Nga – Ukraine đang đến gần

TPO - Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thời điểm để đưa ra các quyết định về hòa giải Nga - Ukraine đang đến gần.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga Tass sáng 8/5, khi được hỏi bình luận về phát biểu trước đó của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, rằng Moscow được cho là đã yêu cầu quá nhiều trong các cuộc đàm phán về hòa giải Ukraine, ông Trump trả lời rằng “có thể ông ấy đúng”.“Ông ấy có thể biết một số điều”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Chúng ta đang tiến đến thời điểm mà một số quyết định sẽ phải được đưa ra”. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn phát sóng cuối tuần qua trên chương trình “Meet the Press” của NBC News, ông Trump nói rằng Mỹ đang “gần tiến triển hơn” với một bên, “còn bên kia thì có thể chưa”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối nói rõ bên nào đang thể hiện sự hợp tác, đồng thời cũng thừa nhận rằng “có thể không thể đạt được” một thỏa thuận.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump tiết lộ đề xuất tạo vùng đệm phi quân sự của Ukraine. Báo The Kyiv Independent của Ukraine chiều 7/5, theo giờ địa phương, dẫn trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 6/5 của Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, cho biết Ukraine đã đề xuất thiết lập một vùng đệm phi quân sự do Kiev và Moscow cùng kiểm soát. Ông Kellogg mô tả đề xuất này là một vùng đệm với việc hai bên cùng rút quân về phía sau 15 km, tạo thành khu vực rộng 30 km do các quan sát viên từ các nước thứ ba giám sát. Đặc phái viên Mỹ về Ukraine cho biết thỏa thuận này có thể đi kèm với một lệnh ngừng bắn tại chỗ, nghĩa là cả hai bên vẫn giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện đang chiếm đóng.

Nga đảm bảo an ninh cho sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ngày 7/5, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết trong Ngày Chiến thắng 9/5, dịch vụ Internet ở thủ đô Moscow của Nga có thể sẽ gián đoạn khi cần thiết để đảm bảo các hoạt động và sự kiện kỷ niệm diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo ông Peskov, nhà chức trách phải tính toán hết những rủi ro có thể xảy ra và khi cần thiết sẽ tạm thời làm gián đoạn dịch vụ Internet. Ông nói rõ: "Có thể sẽ có những hạn chế nhưng không phải là sự cố mạng lưới truyền thông."

Gần 100 người chết trong các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Dải Gaza. Theo cơ quan Y tế Dải Gaza, các cuộc tập kích trong ngày 7/5 của không quân Israel vào Dải Gaza khiến ít nhất 48 người chết, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Các mục tiêu bị tấn công gồm có cả trường học, nhà hàng và chợ dân sinh. Chỉ riêng khu vực Trung tâm Dải Gaza, các cuộc không kích cướp đi mạng sống của ít nhất 33 người và khiến 86 người khác bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường. Trong khi đó, một số khu vực khẳng định, tổng thương vong trong các cuộc tập kích của quân đội Israel vào Dải Gaza trong 24h qua lên tới hàng trăm người, trong đó ít nhất 92 người chết.

Pakistan tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công của Ấn Độ. Sau khi Ấn Độ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào 9 địa điểm bên trong lãnh thổ Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát. Hôm 7/5, Văn phòng của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, cơ quan an ninh quốc gia hàng đầu của đất nước đã ủy quyền cho Lực lượng vũ trang thực hiện "hành động tương ứng" để đối phó với cuộc tấn công của Ấn Độ bên trong lãnh thổ Pakistan. Sau cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia (NSC), ông Sharif cũng kêu gọi Lực lượng vũ trang "trả thù cho những người Pakistan vô tội đã thiệt mạng".

Ấn Độ diễn tập phòng thủ. Các nhà chức trách Ấn Độ đang tiến hành cuộc diễn tập an ninh phòng thủ dân sự. Theo lệnh từ Bộ Nội vụ, một mệnh lệnh chưa từng thấy trong nhiều thập niên, chính phủ Ấn Độ ra lệnh thực hiện cuộc diễn tập ở tất cả các bang và vùng lãnh thổ liên bang. Khoảng 244 địa điểm được đưa vào cuộc diễn tập, gồm việc vận hành còi báo động cảnh báo không kích, thực hiện quy trình sơ tán và mất điện,...

Rơi máy bay chiến đấu tại Phần Lan. Ngày 7/5, Không quân Phần Lan cho biết vào khoảng 11h (giờ địa phương, tức 15h theo giờ Việt Nam), một máy bay chiến đấu loại F/A-18 Hornet của nước này đã rơi gần sân bay Rovaniemi thuộc Lapland, vùng đất miền Bắc của nước này. Phi công đã kịp nhảy dù thoát hiểm an toàn. Hiện phi công đã được tìm thấy, đưa vào bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Rất may không người nào dưới đất bị thương.

Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị đàm phán thuế quan tại Thụy Sĩ. Theo Reuters, Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp gỡ tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này để thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại. Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ gặp gỡ phái đoàn đàm phán của Trung Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.