THẾ GIỚI 24H: Đại sứ quán Mỹ cảnh báo Nga sắp không kích lớn ở Ukraine

TPO - Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine khuyến cáo công dân Mỹ chuẩn bị trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo trên không.

Ngày 9/5, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine ra cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công "có khả năng đáng kể" trong những ngày tới và kêu gọi công dân Mỹ chuẩn bị tìm nơi trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo trên không, theo tờ Kyiv Independent. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đơn phương công bố "lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng" - một lệnh ngừng bắn mà Điện Kremlin tuyên bố sẽ kéo dài từ nửa đêm ngày 8/5 đến nửa đêm ngày 11/5 nhân dịp Ngày Chiến thắng ở Nga.

Ông Trump gửi thông điệp mạnh tới hai ông Putin, Zelensky. Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “chấm dứt cuộc xung đột” tại Ukraine, theo hãng tin Reuters. Ông Trump đưa ra lời kêu gọi sau khi được yêu cầu bình luận việc Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cảnh báo về một cuộc không kích “có khả năng nghiêm trọng” trong vài ngày tới. “Tôi có một thông điệp cho cả hai bên: Hãy chấm dứt cuộc xung đột này. Hãy kết thúc. Đó là thông điệp của tôi gửi đến cả hai” - tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ukraine tấn công biên giới Nga trong Ngày Chiến thắng. Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào tòa nhà chính quyền khu vực Belgorod khiến 2 người bị thương. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga đang tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ. Thống đốc địa phương Vyacheslav Gladkov xác nhận đã có 2 người bị thương, trong đó có Phó Thống đốc Alexandr Lorentz, người ở gần hiện trường vụ nổ.

Anh công bố gói trừng phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay với Nga. Ngày 9/5, Văn phòng thủ tướng Anh công bố gói trừng phạt lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với Nga, nhằm giáng một đòn mạnh vào mạng lưới vận chuyển dầu của Nga và làm giảm doanh thu năng lượng của Moscow, theo hãng tin Reuters. Các biện pháp mới đưa vào danh sách đen tới 100 tàu chở dầu mà phương Tây cho là một phần của "đội tàu bóng tối” của Nga, tức các tàu chở dầu cũ hoạt động bên ngoài hệ thống bảo hiểm của phương Tây. Theo London, các tàu này đã vận chuyển hơn 24 tỉ USD hàng hóa kể từ đầu năm 2024.

Houthi tiếp tục phóng tên lửa tấn công Israel. Trong thông báo tối 9/5, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen tuyên bố đã phóng một quả tên lửa đạn đạo tấn công sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền Trung Israel. Cuộc tấn công nhằm biểu thị tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza chống lại chiến dịch quân sự thù địch của Israel. Bên cạnh đó, Houthi cũng thông báo đã triển khai một máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công khu vực Tel Aviv của Israel. Tuy nhiên, thông tin chi tiết cũng như kết quả hai cuộc tấn công không được đề cập.

Quân đội Mỹ bắt đầu sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới. Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ sẽ bắt đầu "ngay lập tức" quá trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới và buộc những người không tự nguyện phải rời đi vào đầu tháng 6. Trong một bản ghi nhớ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết bộ sẽ xử lý ngay các hồ sơ đối với những quân nhân đã đăng ký xuất ngũ tự nguyện trước ngày 26/3 vừa qua.

Ông Trump coi mức thuế 80% áp lên hàng hóa Trung Quốc là hợp lý. Trong các bài đăng mới trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến khả năng giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đang bị áp ở mức 145%. Kênh NBC News dẫn bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social viết, ông muốn Trung Quốc mở cửa thị trường cho Mỹ và điều đó sẽ có lợi cho Bắc Kinh. Theo lãnh đạo Nhà Trắng, "các thị trường đóng" không còn hiệu quả nữa.

Ấn Độ tăng cường an ninh tại các cảng biển. Tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đang trở nên căng thẳng sau loạt đụng độ quân sự nghiêm trọng, bao gồm đấu súng, không kích và các cuộc tấn công xuyên biên giới. Sau thông báo đình chỉ các chuyến bay dân sự tại 24 sân bay ở phía Bắc nước này do lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng, Ấn Độ tiếp tục yêu cầu tất cả các cảng biển, nhà máy đóng tàu và bến tàu trong nước triển khai các biện pháp an ninh cấp cao hơn.