THẾ GIỚI 24H: Mỹ xem xét cắt giảm thuế quan đối với Trung Quốc xuống còn 50-60%

TPO - Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sẽ xem xét giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc xuống khoảng 50-60% trong khi chờ đàm phán với Bắc Kinh.

Tờ báo trích lời một quan chức Nhà Trắng cho biết thuế quan của Trung Quốc có thể giảm từ mức hiện tại là 145% xuống còn khoảng 50% đến 65%.Bình luận của nguồn tin được đưa ra sau báo cáo của tờ Wall Street Journal rằng Nhà Trắng đang cân nhắc cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm mục đích giảm căng thẳng. "Chúng ta sẽ có một thỏa thuận công bằng với Trung Quốc", Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào thứ Tư (23/4) nhưng không đề cập đến các chi tiết cụ thể trong báo cáo của tạp chí. Theo các nguồn tin, quá trình thảo luận vẫn đang diễn ra linh hoạt và nhiều phương án khác nhau đang được xem xét.

Bắc Kinh lên tiếng việc ông Trump muốn hạ thuế cho hàng Trung Quốc. Ngày 23/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng về vấn đề thuế quan với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng nếu phía Mỹ thực sự muốn giải quyết các vấn đề liên quan thuế quan với Trung Quốc thông qua đối thoại và đàm phán, Mỹ phải ngừng các hành vi đe dọa và gây áp lực đồng thời tiến hành đối thoại trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi với Trung Quốc, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Trump cáo buộc ông Zelensky cản trở đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky vì đã tuyên bố Ukraine sẽ không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với bán đảo Crimea, gọi đây là phát ngôn “gây tổn hại nghiêm trọng đến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga”, theo đài CNN. “Chính những phát ngôn của ông Zelensky khiến việc giải quyết cuộc chiến này trở nên vô cùng khó khăn. Tình hình của Ukraine đang rất thê thảm, ông ấy có thể chọn hòa bình, hoặc tiếp tục chiến đấu thêm ba năm nữa rồi đánh mất cả đất nước” - ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông Zelensky chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Trump.

Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận với Nga về xung đột Ukraine. Ngày 23/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa thay đổi lập trường. Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có thỏa thuận với Nga. Chúng tôi phải đạt được thỏa thuận với Tổng thống Zelensky. Tôi đã nghĩ việc đàm phán với ông Zelensky có thể dễ dàng hơn, nhưng cho đến nay lại khó khăn hơn". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh ông không thiên vị Nga hay Ukraine.

Ấn Độ hạ cấp quan hệ với Pakistan sau vụ khủng bố tại Kashmir. Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã nhóm họp tối ngày 23/4 và ra thông báo về một loạt các biện pháp đáp trả sau vụ tấn công khủng bố tại thung lũng Baisaran, thị trấn Pahalgam, vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir trước đó 1 ngày. Sau cuộc họp kéo dài 2h30, Chính phủ Ấn Độ thống nhất các bước nhằm hạ cấp quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Pakistan- nơi được cho là chứa chấp các phần tử khủng bố gây hại cho Ấn Độ.

Ấn Độ thắt chặt an ninh sau vụ khủng bố ở Kashmir. Ấn Độ đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ và cảnh sát có vũ trang trên khắp khu vực, đồng thời dựng thêm các trạm kiểm soát. Các lực lượng này tiến hành lục soát xe ô tô và triệu tập một số đối tượng để thẩm vấn nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cũng đã đến Srinagar để tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân và chia buồn với gia đình họ. Tại đây, ông cam kết sẽ trừng phạt nghiêm khắc nhất những thủ phạm gây ra vụ việc thương tâm.

Pakistan triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp sau động thái ngoại giao của Ấn Độ. Ngày 23/4, trước loạt biện pháp cứng rắn từ phía Ấn Độ, bao gồm đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn (Indus) và trục xuất các tùy viên quân sự Pakistan, giới lãnh đạo dân sự và quân sự cấp cao của Pakistan sẽ họp khẩn vào ngày 24/4 để đưa ra phản ứng chính thức. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Tất cả các Bộ trưởng chủ chốt cùng lãnh đạo các cơ quan an ninh hàng đầu sẽ tham dự để thảo luận về phản ứng chiến lược trước quyết định được cho là leo thang căng thẳng từ New Delhi.

Liên minh châu Âu xem xét áp đặt lệnh cấm các công ty ký hợp đồng mới mua khí đốt của Nga. Ủy ban châu Âu đang đánh giá khả năng áp đặt lệnh cấm các công ty thuộc Liên minh châu Âu (EU) ký hợp đồng mới mua nhiên liệu hóa thạch của Nga, đồng thời nghiên cứu các giải pháp pháp lý để các doanh nghiệp chấm dứt các hợp đồng cung cấp khí đốt hiện có với Nga mà không bị phạt. Theo một quan chức cấp cao của EU, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ công bố các phương án trong lộ trình hành động vào ngày 6/5 tới, trong đó có thể có đề xuất các giải pháp pháp lý và thương mại nhằm cắt giảm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga. Các phương án này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung năng lượng của Nga.