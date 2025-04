THẾ GIỚI 24H: Gần 1.000 nhà kinh tế thế giới ký tuyên bố phản đối chính sách thuế quan của Mỹ

TPO - Trong bức thư "tuyên bố chống thuế quan," các tác giả hối thúc chấm dứt "các chính sách rời rạc và phá hoại" thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các tin tức truyền thông, hơn 970 người, trong đó có hàng chục nhà kinh tế hàng đầu thế giới đã ký vào một "tuyên bố chống thuế quan," chỉ trích chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là "sai lầm" đồng thời cảnh báo nguy cơ "tự gây ra suy thoái kinh tế." Các tin tức cho biết bức thư này có tên là "Tuyên bố Thương mại và Thuế quan", tuyên bố về các Nguyên tắc Thịnh vượng của Mỹ, được ký bởi các nhà kinh tế nổi tiếng trong đó có các chủ nhân giải Nobel Kinh tế James Heckman và Vernon Smith. Trong bức thư, các tác giả chỉ trích những mức thuế "đối ứng" của ông Trump đang ảnh hưởng tới hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bức thư cho biết các mức thuế "đối ứng" này được "tính toán dựa trên một công thức sai lầm và tùy tiện không có cơ sở trong thực tế kinh tế."

Điện Kremlin lên tiếng về thông tin kéo dài lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh. Trao đổi với hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chính thức phản hồi trước những thông tin đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh. Theo đó, ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không đưa ra mệnh lệnh nào liên quan đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn trên – chỉ có hiệu lực đến nửa đêm ngày 20/4 (theo giờ địa phương).

Ông Trump hy vọng Ukraine và Nga sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/4 bày tỏ hy vọng Ukraine và Nga sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột trong tuần này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Cả hai bên sau đó sẽ bắt đầu làm đối tác lớn với Mỹ, nền kinh tế đang phát triển mạnh, và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ!". Theo ông Trump, bất kỳ sự chấm dứt xung đột nào cũng là tiền đề để cả hai nước tiến hành "kinh doanh lớn" với Mỹ, đồng thời nói rằng những thỏa thuận như vậy sẽ mang lại cho cả hai quốc gia "một khoản tiền lớn".

Ukraine nêu điều kiện để kết thúc thiết quân luật. Quốc hội Ukraine đã gia hạn thiết quân luật cho đến tháng 8 năm nay, cho phép đất nước tiếp tục huy động quân đội và đình chỉ chu kỳ bầu cử. Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) có thể đình chỉ thiết quân luật một cách hợp pháp nếu cuộc xung đột với Nga kết thúc vào tháng 8 năm nay, Thư ký Ủy ban Quốc phòng Verkhovna Rada, Roman Kostenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương hồi cuối tuần qua.

Mỹ đối mặt khủng hoảng rò rỉ thông tin từ Bộ Quốc phòng đến Nhà Trắng. Mỹ liên tục gặp sự cố rò rỉ thông tin nhạy cảm, từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth chia sẻ nhầm trong nhóm chat tới tài liệu Nhà Trắng bị lộ trên Google Drive. Một thư mục Google Drive chứa nhiều tài liệu nhạy cảm, bao gồm sơ đồ mặt bằng Nhà Trắng và thông tin an ninh, bị chia sẻ nhầm với toàn bộ nhân viên Tổng cục Dịch vụ Mỹ (GSA) – hơn 11.200 người, theo hồ sơ mà The Washington Post tiếp cận. Sự cố bắt nguồn từ việc một nhân viên GSA vô tình thay đổi cài đặt quyền truy cập vào thư mục, cho phép bất kỳ ai trong cơ quan cũng có thể xem và chỉnh sửa.

Mỹ-Iran sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán hạt nhân tại Geneva và Oman. Báo Guardian dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết hai vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức tại Geneva vào tuần tới và tại Oman vào cuối tuần sau. Vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ đã diễn ra ngày 19/4 tại Rome với sự trung gian của Oman. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 26/4.

Xả súng tại Nigeria, ít nhất 56 người thiệt mạng.Ít nhất 56 người bị các tay súng sát hại vào đầu tuần này tại bang Benue, miền Trung Nigeria. Các vụ tấn công diễn ra tại Ukum và Logo (Nigeria), khiến chính quyền địa phương phải triển khai lực lượng an ninh. Văn phòng Thống đốc bang Benue, miền Trung Nigeria, cho biết ít nhất 56 người đã bị các tay súng sát hại vào đầu tuần này, cao hơn con số ban đầu 17 người.

New Zealand thay đổi trọng tâm chiến lược quốc phòng. Trong tuần qua, New Zealand đã công bố Kế hoạch Năng lực quốc phòng 2025, trong đó đáng chú ý là nước này không còn coi biến đổi khí hậu là mối đe dọa an ninh. Trong Kế hoạch Năng lực quốc phòng 2025 mà New Zealand mới công bố cho biết chính phủ nước này sẽ chi 12 tỷ NZD trong vòng 4 năm tới để hiện đại hóa năng lực quốc phòng trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với môi trường chiến lược nguy hiểm với nhiều thách thức nhất trong hàng thập kỷ qua.