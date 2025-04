THẾ GIỚI 24H: Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung có thể hạ nhiệt trong ‘tương lai rất gần’

TPO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kỳ vọng “sẽ có sự hạ nhiệt” trong cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung trong “tương lai rất gần”.

Thông tin nêu trên được kênh CNBC đăng tải dựa trên tiết lộ của một nhân vật có mặt trong cuộc họp kín giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các nhà đầu tư vào thứ Ba (22/4). “Không ai nghĩ rằng hiện trạng hiện tại với các mức thuế như hiện nay là bền vững”, ông Bessent phát biểu tại một hội nghị riêng dành cho nhà đầu tư do JPMorgan Chase tổ chức tại Washington, D.C. Theo tiết lộ của nhân vật tham dự với yêu cầu được ẩn danh vì tính chất riêng tư của sự kiện, tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã nói rằng ông tin việc Mỹ và Trung Quốc giảm căng thẳng “sẽ mang lại một cảm giác nhẹ nhõm cho thế giới và các thị trường”. Vị bộ trưởng trong nội các Mỹ này còn lưu ý rằng đàm phán với Trung Quốc có thể sẽ là một “quá trình gian nan”, nhưng không bên nào “cho rằng hiện trạng là có thể duy trì lâu dài”.

Du khách ở khu vực Kashmir, Ấn Độ bị tấn công khiến nhiều người thương vong. Vụ việc xảy ra ngày 22/4, khi khu vực đang đông khách du lịch đến cắm trại, cưỡi ngựa và ngắm cảnh. Những phần tử khủng bố có vũ trang đã bất ngờ nổ súng vào đám đông, phá vỡ sự yên bình của một địa danh thường được gọi là "Thụy Sĩ thu nhỏ" của Kashmir. Số người thiệt mạng do vụ tấn công có thể tăng lên ít nhất 24 người trong khi nhiều người bị thương. Giới chức địa phương ước tính số tử vong có thể còn tăng cao.

Nga bày tỏ thiện chí đàm phán với Ukraine. Ngày 22/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Trả lời họp báo, ông Peskov nêu rõ: "Tổng thống Putin đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Và một lần nữa thiện chí này lại được khẳng định". Tuy nhiên, đại diện Điện Kremlin cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho các cuộc đàm phán với Ukraine về lệnh tạm ngưng các hoạt động quân sự đối với các cơ sở hạ tầng dân sự.

Liên minh châu Âu, Anh chuẩn bị phong tỏa hải quân đối với Nga. Trong cuộc phỏng vấn của tờ Kommersant, ông Nikolay Patrushev - trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin - nói rằng Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang chuẩn bị áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Nga. Ông Patrushev cũng là lãnh đạo Ủy ban Hàng hải Nga - một cơ quan giám sát chính sách quốc gia trong lĩnh vực này. Ông cho biết Moscow đang phải đối mặt với các mối đe dọa và thách thức trên biển ngày càng gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa - chính trị gia tăng.

Lần đầu sau 7 năm, Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới liên Triều. Bất chấp cảnh báo từ Bình Nhưỡng, ngày 22/4, Lục quân Hàn Quốc cho biết, các đơn vị pháo binh đã tiến hành tập trận bắn đạn thật gần biên giới liên Triều, trong đó đã bắn vào các mục tiêu bên trong thao trường bắn của Mỹ lần đầu tiên sau 7 năm. Theo đó, cuộc tập trận diễn ra quanh sông Imjin ở Paju, cách Thủ đô Seoul khoảng 30 km về phía Tây Bắc.

Gần 63.000 thí sinh Myanmar thi lại đại học do bài thi bị cháy sau trận động đất. Hỏa hoạn đã bùng phát tại trường Đại học Mandalay ngay sau trận động đất 7,7 độ ngày 28/3, thiêu rụi toàn bộ bài thi của gần 63.000 thí sinh khu vực miền Bắc đang trong quá trình chấm điểm. Các học sinh ở Myanmar sẽ phải thi lại kỳ thi tuyển sinh đại học sau khi bài làm của các em bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra sau trận động đất rung chuyển nước này hồi tháng trước. Kỳ thi dự kiến sẽ được tổ chức lại từ ngày 16-21/6 tới.

100 trường đại học Mỹ gửi thư chung chỉ trích chính quyền can thiệp. Hơn 100 trường đại học ở Mỹ bao gồm một số trường trong top 8 trường đại học danh giá ở Mỹ (Ivy League) đã gửi thư chung, chỉ trích chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã can thiệp chính trị vào hệ thống giáo dục. Bức thư chung khẳng định tiếng nói chung phản đối sự can thiệp chính trị chưa từng có tiền lệ của chính phủ liên bang và gây ảnh hưởng tới hệ thống giáo dục đại học tại Mỹ. Bức thư cũng cho biết các trường này sẵn sàng cải cách một cách xây dựng và không phản đối sự giám sát hợp lệ của chính phủ. Tuy nhiên, các trường phản đối việc cưỡng ép cắt giảm ngân sách nghiên cứu công cộng.