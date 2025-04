Anh đưa nhóm tác chiến tàu sân bay đến Thái Bình Dương

TPO - Tàu sân bay HMS Prince of Wales (R09) cùng nhóm tàu tác chiến của Hải quân Hoàng gia Anh đã bắt đầu thực hiện chuyến triển khai kéo dài tám tháng trên vùng biển khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo thông báo từ Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Prince of Wales (R09) và các tàu hộ tống đã rời căn cứ hải quân Plymouth và Portsmouth vào thứ Ba (22/4) để hướng đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bắt đầu nhiệm vụ kéo dài tám tháng nhằm thể hiện sức mạnh và cam kết của Anh cùng các đồng minh trong việc duy trì an ninh và tự do trong khu vực.

Đợt triển khai này được gọi là Chiến dịch Highmast, đánh dấu lần thứ hai nhóm tác chiến tàu sân bay Anh triển khai đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đợt triển khai đầu tiên vào năm 2021, do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth (R08) dẫn đầu.

Tính từ thời điểm hiện tại đến tháng 12/2025, nhóm tàu tác chiến Anh sẽ tiến hành một loạt các cuộc tập trận và hoạt động với các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của hàng chục đồng minh ở Địa Trung Hải, Trung Đông, Đông Nam Á, Nhật Bản và Úc. Hoạt động lớn đầu tiên của nhóm sẽ là cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Pháp.

Nhóm tác chiến tàu sân bay được triển khai bao gồm: HMS Prince of Wales (tàu sân bay lớp Queen Elizabeth), HMS Dauntless (tàu khu trục phòng không Type 45), HMS Richmond (tàu khu trục chống ngầm Type 23), RFA Tidespring (tàu chở dầu hỗ trợ), HMCS Ville de Quebec (tàu khu trục lớp Halifax của Canada), HNoMS Roald Amundsen và HNoMS Maud (tàu khu trục và tàu chở dầu của Na Uy). Ngoài ra còn có máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning của Không quân Hoàng gia Anh và Hải quân Hoàng gia, trực thăng Merlin Mk2 và Mk4, Wildcats cũng như máy bay không người lái.

Ban đầu có hơn 2.500 binh sĩ tham gia, bao gồm lực lượng Anh, Na Uy, Canada và Tây Ban Nha, tuy nhiên, con số này dự kiến sẽ tăng lên 4.500 trong các cuộc tập trận cao điểm.

Chuẩn tướng James Blackmore, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay, cho biết: "Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên toàn cầu, Chiến dịch Highmast sẽ chứng minh khả năng răn đe đáng tin cậy và cam kết của chúng tôi đối với các đồng minh NATO trong việc giữ gìn trật tự quốc tế theo luật lệ".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cho biết: "Chiến dịch này là cơ hội duy nhất để Vương quốc Anh phối hợp chặt chẽ với các đối tác và đồng minh, không chỉ thể hiện cam kết của chúng tôi đối với an ninh và ổn định mà còn mang đến cơ hội củng cố nền kinh tế và thúc đẩy thương mại cũng như xuất khẩu của Anh".

Quỳnh Như