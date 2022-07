THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ bắt giữ tàu chở thiết bị quân sự Nga

TPO - Đại sứ quán Nga tại New Delhi ngày 19/7 xác nhận thông tin một tàu chở thiết bị quân sự của Nga bị bắt giữ tại cảng Cochin của Ấn Độ, Reuters đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, tàu chở hàng của Nga bị bắt giữ theo đề nghị của một công ty dịch vụ của Estonia, cho rằng chủ sở hữu con tàu đang có một khoản nợ, theo Times of India. Đại sứ quán Nga cho biết con tàu trước đó đã vận chuyển một lô thiết bị quân sự cho quân đội Ấn Độ. Phía Nga cho rằng con tàu không liên quan tới bất cứ tranh chấp nào tại tòa án. Đại sứ quán Nga đã chính thức gửi yêu cầu đề nghị Bộ Ngoại giao Ấn Độ giải thích về vụ bắt giữ. Nhà chức trách Ấn Độ chưa phản hồi trước đề nghị giải thích của Đại sứ quán Nga.

Ukraine dọa phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí phương Tây. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov tuyên bố trong chuyến công du tới Anh: Ukraine sẽ phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga và giành lại Crimea bằng vũ khí phương Tây. Hạm đội Biển Đen của Nga có căn cứ tại thành phố cảng Sevastopol, Crimea là một "mối đe dọa lâu dài" với Ukraine và Kiev phải giải quyết vấn đề này, ông Gavrilov cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với Times ngày 19/7. Quan chức Ukraine cũng cho biết, Kiev đang chờ nhận được những vũ khí tầm xa hơn từ nước ngoài trước khi tiến hành một cuộc tấn công.

Nga mở lại đường ống Nord Stream 1 đúng hạn. Trong ngày 19/7 (giờ địa phương), Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, Nga đang chuẩn bị các bước cuối cùng để khởi động lại việc xuất khẩu khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 vào thứ Năm, sau khi dừng hoạt động 10 ngày để bảo trì. Nguồn tin của Reuters cũng cho biết, dù thời gian mở cửa của đường ống được thực hiện đúng hạn, nhưng khối lượng khí đốt cung cấp sẽ thấp hơn trước đó. Công suất sẽ rơi vào khoảng 160.000 mét khối mỗi ngày.

Nông dân Ukraine nhận hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Mỹ. Theo Guardian, trong ngày 19/7 (giờ địa phương), Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) đã công bố chương trình hỗ trợ tài chính trị giá 100 triệu USD dành cho những người nông dân tại Ukraine. Chương trình này sẽ đảm bảo những người nông dân có đủ kinh phí để duy trì các vụ thu hoạch trong tương lai và góp phần ổn định an ninh lương thực toàn cầu.

Đệ nhất phu nhân Ukraine thăm nhà Trắng, thảo luận về những cách thức hỗ trợ Mỹ dành cho Ukraine. Theo CNN, trong ngày 19/7 (giờ địa phương), Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã có chuyến thăm tới Nhà Trắng, nơi bà được chào đón bởi Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Cụ thể, bà Zelenska sẽ có cuộc gặp mặt riêng với bà Biden, sau đó là cuộc họp với Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield, Phó Quản trị viên Cơ quan Phát triển Quốc tế Isobel Coleman và Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland. Trong các cuộc gặp mặt này, 2 đệ nhất phu nhân sẽ thảo luận về những biện pháp "Mỹ có thể trợ giúp người dân Ukraine vượt qua khó khăn" cũng như "bảo vệ nền dân chủ".

Bộ Quốc phòng Mỹ đạt thỏa thuận mua 375 máy bay F-35. Theo usnews.com, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin, theo đó sẽ mua 375 máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn này trong vòng 3 năm. Thỏa thuận trên được xem là điểm khởi đầu dẫn tới hoàn thiện khâu định giá hợp đồng trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Tổng thống Ukraine thanh trừng loạt quan chức an ninh. Quốc hội Ukraine vừa thông qua quyết định sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa (SBU). Cùng lúc đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục cách chức người đứng đầu chi nhánh của SBU tại 5 khu vực ở nước này.

Nhiệt độ ở Anh lần đầu vượt ngưỡng 40 độ C. Vương quốc Anh lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C khi đợt nóng nắng cực đoan đang càn quét khắp đất nước, gây nguy cơ cháy rừng cao. Theo số liệu tạm thời của Văn phòng khí tượng quốc gia Anh (Met Office) cho biết trưa 19/7 (giờ địa phương), nhiệt độ tại sân bay quốc tế London Heathrow lên tới 40,2 độ C, phá vỡ kỷ lục 39,1 độ C được ghi nhận cùng ngày trước đó ở Charlwood, Surrey, thuộc Đông Nam vùng England.

Nga điều tra Apple vi phạm luật chống độc quyền. Cơ quan chống độc quyền Liên bang của Nga (FAS) ngày 19/7 xác nhận tập đoàn Apple vi phạm luật chống độc quyền do đã cấm các nhà phát triển ứng dụng thông báo cho khách hàng về khả năng thanh toán mua hàng bên ngoài App Store. Giá trị khoản tiền phạt đối với Apple sẽ được xác định trong quá trình điều tra hành chính.