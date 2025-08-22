Thể Công Viettel vs Công an TPHCM (19h15 ngày 22/8): Trận cầu tâm điểm

TPO - Vòng 2 LPBank V.League 12025/26 sẽ bắt đầu bằng trận đại chiến giữa Công an TPHCM và Thể Công Viettel. Cả hai hứa hẹn sẽ tạo nên 90 phút tranh tài hấp dẫn.

report Những gương mặt sáng giá của CATPHCM report CATPHCM đưa ra đội hình cực mạnh Họ ngay lập tức đưa tiền đạo tân binh Utzig vào sân. Như vậy, đội bóng này sử dụng tới 2 cầu thủ mới có giá 1 triệu USD. report Đội hình ra sân của Viettel

Sau khi đưa về Velizar Popov, một trong những HLV cá tính nhất Việt Nam ở phần cuối mùa giải 2024/25, Thể Công Viettel hạ quyết tâm lột xác đội hình. Hè 2025, họ đưa về hàng loạt gương mặt mới như Xuân Tú, Văn Việt, Xuân Tiến, Lucao, Damian Thành An... CLB áo lính tập trung vào việc chiêu mộ dàn cầu thủ nội hoặc Việt kiều. Đó là lý do Thể Công Viettel sở hữu tới 4 cầu thủ lai, nhiều nhất LPBank V.League 1-2025/26.

Có lẽ việc xáo trộn nhiều vị trí đã ảnh hưởng đến cách vận hành của họ trong ngày mở màn gặp CAHN. Xuân Tiến chơi mờ nhạt, Văn Tú có những đường chuyền sai địa chỉ cực kỳ nguy hiểm khiến hàng thủ đội nhà liên tục đối diện với sức ép từ phía CAHN. Cách vận hành khô cứng khiến Viettel ngoại trừ bàn thắng từ tình huống Lucao chớp thời cơ thì không tạo ra điểm nhấn nào trong hiệp 1.

Vào hiệp 2, họ cũng bất lực và hoàn toàn lép vế trước CAHN. Colonna và Bùi Tiến Dũng thường xuyên để lộ ra khoảng trống để đối thủ khai thác. May mắn cho họ là đối thủ dứt điểm tệ.

Viettel sẽ cải thiện lối chơi?

Dù sao thì có 1 điểm ở trận ra quân vẫn là kết quả chấp nhận được, nhất là khi Thể Công Viettel phải chạm trán ứng cử viên lớn cho chức vô địch như CAHN. Nhưng chắc chắn về lối chơi, NHM chưa thể an tâm về đội bóng này.

Hôm nay, Thể Công Viettel tiếp tục bị thử thách khi đối thủ là Công an TPHCM, cái tên đang “nóng máy” ngay từ chặng khởi đầu. Gặp Hà Nội FC, không thể nói Công an TPHCM chơi áp đảo nhưng thế trận hợp lý và sự tỏa sáng của Patrik Lê Giang đã giúp họ đánh bại đối thủ.

Những nhân tố mới đã nâng tầm CLB này, cho thấy họ sẽ không còn dễ “bắt nạt” ở mùa giải năm nay. Do vậy, rất khó có khả năng Thể Công Viettel thắng chênh lệch như lần gặp nhau gần nhất (2-0) tại LPBank V.League 1-2025/26.