Cần Thơ Thay đổi quan trọng đối với hơn 1.300 thủ tục hành chính, người dân cần biết

TPO - Từ ngày 1/10 tới, người dân, doanh nghiệp ở Cần Thơ có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả hơn 1.300 thủ tục hành chính ở bất kỳ trung tâm hành chính công cấp thành phố và xã/phường nào, thay vì phải về nơi cư trú thực hiện một số thủ tục như hiện nay.

UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định triển khai tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc địa giới hành chính. Theo đó, từ ngày 1/10/2025, tất cả TTHC được Chủ tịch UBND tThành phố công bố danh mục theo phạm vi địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả liên liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Từ 1/10 là người dân, tổ chức nộp hồ sơ ở xã này và có thể nhận kết quả tại phường, xã khác theo yêu cầu.

Với quyết định trên, người dân, doanh nghiệp tại Cần Thơ có thể thực hiện 1.320 TTHC công của thành phố tại bất kể đâu trên địa bàn không cần theo nơi đăng ký cư trú (thường trú, hoặc tạm trú). Hồ sơ có thể nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, cấp xã, phường, qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc bưu điện. Hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và trả kết quả theo yêu cầu.

UBND TP. Cần Thơ giao các sở ngành, địa phương đảm bảo hạ tầng công nghệ, bố trí, tập huấn cho cán bộ thực hiện các công việc trên, phối hợp đơn vị liên quan, bảo đảm luân chuyển hồ sơ nhanh chóng, an toàn.

Trong đó, có nhiều thủ tục nhiều người dân quan tâm, như về cấp, điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gộp, tách thửa; các thủ tục liên quan tới cư trú, hộ tịch, khai sinh, khai tử, đăng ký kinh doanh...

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Xuân Hoa - Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cho biết, quyết định trên mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Trao cho người dân, doanh nghiệp sự chủ động chọn nơi nộp hồ sơ phù hợp, gần nơi sinh sống, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công Cần Thơ tiếp nhận trực tiếp bình quân trên 200 hồ sơ/ngày (chưa kể hồ sơ trực tuyến), ở tất cả các lĩnh vực. Chỉ trong tuần từ ngày 22 - 26/9, Trung tâm nhận hơn 24.000 hồ sơ, trong đó 63% nộp trực tuyến.

Hiện TP. Cần Thơ đang triển khai 2.253 TTHC (cấp sở 1.839 thủ tục, cấp xã 414 thủ tục). Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện 2.258 thủ tục của 11 sở, ngành, thuế, bảo hiểm xã hội...