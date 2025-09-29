Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cần Thơ

Thay đổi quan trọng đối với hơn 1.300 thủ tục hành chính, người dân cần biết

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 1/10 tới, người dân, doanh nghiệp ở Cần Thơ có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả hơn 1.300 thủ tục hành chính ở bất kỳ trung tâm hành chính công cấp thành phố và xã/phường nào, thay vì phải về nơi cư trú thực hiện một số thủ tục như hiện nay.

UBND TP. Cần Thơ vừa có quyết định triển khai tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc địa giới hành chính. Theo đó, từ ngày 1/10/2025, tất cả TTHC được Chủ tịch UBND tThành phố công bố danh mục theo phạm vi địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả liên liên thông, không phụ thuộc địa giới hành chính.

z6885361943589-e49f6b7b4060c074f06ef76ff68e1b9d-1453.jpg
Từ 1/10 là người dân, tổ chức nộp hồ sơ ở xã này và có thể nhận kết quả tại phường, xã khác theo yêu cầu.

Với quyết định trên, người dân, doanh nghiệp tại Cần Thơ có thể thực hiện 1.320 TTHC công của thành phố tại bất kể đâu trên địa bàn không cần theo nơi đăng ký cư trú (thường trú, hoặc tạm trú). Hồ sơ có thể nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, cấp xã, phường, qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc bưu điện. Hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và trả kết quả theo yêu cầu.

UBND TP. Cần Thơ giao các sở ngành, địa phương đảm bảo hạ tầng công nghệ, bố trí, tập huấn cho cán bộ thực hiện các công việc trên, phối hợp đơn vị liên quan, bảo đảm luân chuyển hồ sơ nhanh chóng, an toàn.

Trong đó, có nhiều thủ tục nhiều người dân quan tâm, như về cấp, điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gộp, tách thửa; các thủ tục liên quan tới cư trú, hộ tịch, khai sinh, khai tử, đăng ký kinh doanh...

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Xuân Hoa - Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cho biết, quyết định trên mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Trao cho người dân, doanh nghiệp sự chủ động chọn nơi nộp hồ sơ phù hợp, gần nơi sinh sống, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Hiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công Cần Thơ tiếp nhận trực tiếp bình quân trên 200 hồ sơ/ngày (chưa kể hồ sơ trực tuyến), ở tất cả các lĩnh vực. Chỉ trong tuần từ ngày 22 - 26/9, Trung tâm nhận hơn 24.000 hồ sơ, trong đó 63% nộp trực tuyến.

Hiện TP. Cần Thơ đang triển khai 2.253 TTHC (cấp sở 1.839 thủ tục, cấp xã 414 thủ tục). Riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện 2.258 thủ tục của 11 sở, ngành, thuế, bảo hiểm xã hội...

Hiện Cần Thơ có 1.320 TTHC thuộc cấp thành phố ban hành áp dụng trên địa bàn, thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và môi trường (260 thủ tục), khoa học và công nghệ (194), văn hóa - thể thao và du lịch (178), tư pháp (170), giáo dục và đào tạo (139), y tế (119), nội vụ (103), tài chính (87), đất đai (35), tín ngưỡng và tôn giáo (30), ngoại vụ (5). Toàn bộ những thủ tục này sẽ giải quyết không theo địa giới hành chính từ ngày 1/10.

Nhật Huy
#Cần Thơ #hành chính công #không phụ thuộc địa giới hành chính #nộp hồ sơ trực tuyến

Xem thêm

Cùng chuyên mục