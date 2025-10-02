Thanh tra toàn diện dự án Sông Lô kéo dài gần 30 năm ở Nha Trang

TPO - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô ở Nha Trang bị người dân khiếu kiện, khiếu nại gần 30 năm qua.

Ngày 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các ông Hà Quốc Trị - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Nam Nha Trang trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Hà Quốc Trị - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa quan tâm, đồng hành cùng các cơ quan chức giải quyết dứt điểm dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô mà người dân khiếu kiện, khiếu nại kéo dài gần 30 năm qua, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của chủ đầu tư cũng như cán bộ quản lý nhà nước, đặc biệt là chỉ ra rõ những điểm sai của dự án và xem xét lại các quyết định thu hồi đất tại dự án này.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Hà Quốc Trị cho biết Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Sau khi có kết luận chính thức, sẽ trả lời được những nội dung kiến nghị của cử tri về thu hồi đất, bồi thường... Nhưng theo ông Trị, việc thanh tra phải có thời gian nhất định, tất cả đều phải tuân thủ theo pháp luật.

Khu du lịch và giải trí Sông Lô bị người dân khiếu kiện, khiếu nại gần 30 năm.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 751 đã có kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Phó Thủ tướng thống nhất với kiến nghị của tỉnh, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.