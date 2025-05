Thành phố nào đắt đỏ nhất Châu Á, nếu không có 4.000 USD/tháng thì sẽ không đủ chi tiêu?

icon New York, Mỹ

icon San Francisco, Mỹ

icon Ruzich, Thụy Sỹ

icon Luxembourg

Câu trả lời đúng là đáp án A: Năm 2025, New York, Mỹ, là thành phố đắt đỏ nhất thế giới, theo dữ liệu về chỉ số chi phí sinh hoạt (Cost of living index) 2025 của cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo. Chi phí sinh hoạt của một người sống tại New York có thể lên tới hơn 5.600 USD một tháng. Riêng giá thuê nhà trung bình đã khoảng 4.000 USD/tháng cho căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm.