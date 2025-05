Sân bay cô lập nhất thế giới nằm ở nước nào?

icon Iran

Câu trả lời đúng là đáp án B: Tháng 6/2017, sân bay quốc tế Ahvaz ở phía đông nam Iran ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 54 độ C. Trước đó gần một năm, nhiệt độ cũng đạt tới 53,9 độ C tại sân bay ở Basra, miền Nam Iraq. Nhưng kỷ lục mới đã xuất hiện vào tháng 7/2023. Hôm 17/7/2023, theo US Stormwatch, một sân bay ở Iran thông báo chỉ số nhiệt độ lên tới 66,7 độ C. “Sân bay quốc tế Vịnh Ba Tư ở Iran báo cáo chỉ số nhiệt độ là 66,7 độ C lúc 12h30. Con người, động vật không thể chịu được những điều kiện khắc nghiệt như thế này", US Stormwatch cho biết.