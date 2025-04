Nơi nào của Việt Nam được mệnh danh là 'Thành phố dưới lòng đất', lọt top điểm đến hàng đầu châu Á

icon TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

icon Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

icon Huyện Củ Chi, TPHCM

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo Cổng thông tin TPHCM, địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách trung tâm TPHCM 70km về phía tây bắc. Địa đạo dài 250km chạy ngoắt ngoéo trong lòng đất, được làm nên từ dụng cụ thô sơ. Đây được coi là "thành phố dưới lòng đất" lớn nhất tại Việt Nam. Một số địa phương khác ở nước ta cũng có địa đạo, nhưng ngắn và đơn giản hơn, như địa đạo Kỳ Anh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) dài 32km; địa đạo Vịnh Mốc (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) dài hơn 1.060m... Đặc biệt hơn nữa khi địa đạo này đã bứt phá trở thành “ngôi sao” mới ngành du lịch khi vừa lọt top điểm đến hàng đầu châu Á. Năm 2024, TripAdvisor công bố danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á dựa trên bình chọn của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Điều đáng tự hào là địa đạo Củ Chi của Việt Nam vinh dự góp mặt trong danh sách danh giá này. Được biết, danh hiệu Best of the Best của Travellers' Choice Awards do Tripadvisor trao tặng là sự tôn vinh cao quý nhất dành cho các điểm đến xuất sắc trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng này được trao cho những điểm đến nhận được số lượng lớn các đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng người đọc Tripadvisor trong suốt khoảng thời gian 12 tháng.