Thành phố nào chi phí đắt đỏ nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp?

Câu trả lời đúng là đáp án C: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước trong nhiều năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do đây là vùng có địa hình bằng phẳng, điều kiện khí hậu và thủy văn thuận lợi cho thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp. Điều này giúp các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình rẻ hơn nhiều các vùng kinh tế - xã hội khác. Bên cạnh đó, giá nhà ở thuê, điện nước, giao thông, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục… ở đây cũng thấp hơn. Lấy Đồng bằng sông Hồng làm gốc để so sánh, Đồng bằng sông Cửu Long có 7/11 nhóm hàng hoá và dịch vụ mà giá bình quân thấp hơn, như: may mặc, mũ nón và giày dép; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; giao thông; thuốc và dịch vụ y tế...