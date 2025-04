Sau sáp nhập, tỉnh nào đông dân, tỉnh nào rộng nhất nước?

icon Điện Biên

Câu trả lời đúng là đáp án C: Hà Nội, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Sơn La đạt cả ba tiêu chí về diện tích, dân số, đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các tỉnh còn lại đều không đạt một hoặc hai tiêu chí, gồm Điện Biên và Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Cao Bằng. Trong đó, duy nhất Cao Bằng không đạt về dân số và diện tích. Tại Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính của Chính phủ hôm 14/4, riêng đối với tỉnh Cao Bằng có diện tích tự nhiên chưa đạt theo quy định (6.700,4 km2 chỉ đạt 83,8% tiêu chuẩn) nhưng không thực hiện sắp xếp. Nguyên nhân là vì tỉnh Cao Bằng có đường biên giới quốc gia rất dài giáp với nước Trung Quốc, địa hình đồi núi cao chia cắt phức tạp, hiểm trở, có gần 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn nữa, các tỉnh giáp ranh với Cao Bằng đều không phù hợp để sắp xếp, sáp nhập: Phía Tây giáp ranh tỉnh Hà Giang đã dự kiến sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang thành một tỉnh mới có diện tích tự nhiên lớn. Phía Nam giáp ranh với tỉnh Bắc Kạn nhưng đã dự kiến sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên. Phía Đông giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn có diện tích lớn và đã bảo đảm đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số, nếu sáp nhập tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn sẽ thành một tỉnh mới có chiều dài đường biên giới lớn, khó khăn trong công tác bảo đảm quốc phòng an ninh.