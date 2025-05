Nước nào có nhiều triệu phú USD nhất thế giới?

icon Trung Quốc

Câu trả lời đúng là đáp án C: Cuối năm 2023, Việt Nam có 19.400 triệu phú USD (những người có tài sản từ một triệu USD trở lên), tăng 98% trong 10 năm, theo báo cáo của công ty tính toán tài sản toàn cầu New World Wealth (Nam Phi) và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Thuỵ Sĩ). Báo cáo đánh giá tốc độ tăng trưởng triệu phú của Việt Nam cao, một phần do mức nền so sánh ban đầu thấp, chỉ gần 9.800 người hồi năm 2013. Dù vậy, điều này phản ánh thành công kinh tế gần đây và cho thấy xu hướng tích lũy của cải tiếp tục gia tăng.