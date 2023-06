Thành lập câu lạc bộ phóng viên trẻ tình nguyện tỉnh Nghệ An

TPO - Câu lạc bộ phóng viên trẻ tình nguyện tỉnh Nghệ An được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, nâng cao các kỹ năng viết các tin bài liên quan đến hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong cán bộ, phóng viên, cộng tác viên trẻ.

Chiều 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Phóng viên trẻ tình nguyện tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2027. Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Câu lạc bộ phóng viên trẻ tình nguyện được thành lập nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, nâng cao các kỹ năng viết, xây dựng phóng sự phản ánh các tin bài liên quan đến hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong cán bộ, phóng viên, cộng tác viên trẻ. Từ đó hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đáp ứng nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tạo diễn đàn, điều kiện thuận lợi để cán bộ, phóng viên, cộng tác viên trẻ thể hiện đam mê, đưa ra những quan điểm của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật, đặc biệt là các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Câu lạc bộ phóng viên trẻ tình nguyện tỉnh Nghệ An gồm 22 thành viên là các cán bộ, đoàn viên, phóng viên, cộng tác viên đến từ các báo gồm: Báo Tiền Phong, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An, các cơ sở Đoàn đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có sở thích và khả năng nghiên cứu, viết tin, bài; quay phim, chụp ảnh.

Sau khi thành lập câu lạc bộ, các thành viên đã thảo luận, góp ý về Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ; những cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Ngoài ra, các thành viên cũng nêu ra những khó khăn khi hoạt động tại cơ sở, đề xuất các kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: Câu lạc bộ Phóng viên trẻ tình nguyện tỉnh Nghệ An được thành lập hứa hẹn sẽ là những cánh tay nối dài trong công tác tuyên truyền các hoạt động của Đoàn. Qua đó, tạo thành mạng lưới thông tin thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh, tiếp cận thực tiễn qua những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng quê hương, đất nước, về Đảng, Đoàn, Hội, Đội, góp phần định hướng định hướng công tác tư tưởng cho Đoàn viên thanh thiếu nhi.