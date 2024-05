100 thí sinh tranh tài 'Phụ trách sao giỏi' tỉnh Nghệ An

TPO - Tham gia cuộc thi “Phụ trách sao giỏi” cấp tỉnh, 100 thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi với những câu hỏi và kiến thức phong phú. Thí sinh nào đạt từ 80-100 điểm sẽ được chứng nhận là phụ trách sao giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024.

Trong 2 ngày 4 và 5/5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Cuộc thi Phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024).

Phát biểu khai mạc cuộc thi, anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định, thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ sao nhi đồng, phụ trách sao nhi đồng thông qua tổ chức các chương trình, hoạt động, các lớp tập huấn kỹ năng. Trong đó, cuộc thi Phụ trách sao giỏi là một sân chơi bổ ích để các bạn đội viên có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện, phát huy các kỹ năng trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Năm nay, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã xây dựng Cuộc thi Phụ trách sao giỏi cấp tỉnh với mong muốn bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội, tạo điều kiện để các em thiếu niên, nhi đồng tìm hiểu, củng cố kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác Đội. Thông qua cuộc thi sẽ giúp các em thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người phụ trách sao; tạo không khí thi đua, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các phụ trách sao trong toàn tỉnh.

Cuộc thi được tổ chức cũng nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ phụ trách sao xuất sắc và đánh giá chính xác năng lực, nghiệp vụ; kịp thời bổ sung, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phụ trách sao giỏi, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 100 thí sinh là cán bộ phụ trách sao giỏi xuất sắc đến từ các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các thí sinh tham dự cuộc thi sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Phụ trách sao thông thái, Phụ trách sao kỷ luật và Phụ trách sao tài năng. Sau cả 3 phần thi, thí sinh nào đạt từ 80-100 điểm sẽ được chứng nhận là phụ trách sao giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024. Những thí sinh đạt kết quả cao sẽ được trao giải thưởng, cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.