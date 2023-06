Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam: Luôn coi trọng sức khỏe tâm lý, tâm thần của thanh niên

TPO - Theo anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam luôn luôn coi trọng sức khỏe tâm lý, tâm thần và sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam, luôn hỗ trợ cho thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, vui chơi giải trí cũng như các kỹ năng cần thiết.

Ngày 21/6, Ban Thư ký ASEAN phối hợp Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 12 với chủ đề “Các vấn đề về sức khỏe tâm thần – Bạn không đơn độc”, theo hình thức trực tuyến.

Dự hội nghị có ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á - ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; lãnh đạo thanh niên các nước ASEAN.

Phía Việt Nam, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần thanh niên

Tại hội nghị, lãnh đạo cơ quan thanh niên của các nước đã trao đổi, góp ý về báo cáo lần thứ 2 về Chỉ số phát triển thanh niên ASEAN (YDI); chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hoạt động chăm sóc hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho thanh niên; cùng nhiều vấn đề khác liên quan đến thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy đánh giá cao chủ đề của hội nghị là “Các vấn đề về sức khỏe tâm thần – Bạn không đơn độc”. Chủ đề đã khẳng định tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý, tâm thần và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của thanh niên mỗi nước, cũng như thể hiện cam kết đồng hành với thanh niên của các cơ quan phụ trách công tác thanh niên của các nước trong khu vực.

Anh Huy cho biết: "UBQG về Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam luôn luôn coi trọng sức khỏe tâm lý, tâm thần và sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam, luôn hỗ trợ cho thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, vui chơi giải trí cũng như các kỹ năng cần thiết".

Theo anh Huy, trong thời gian tới, UBQG về Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chính sách, chương trình nhằm đồng hành với thanh niên, trao quyền cho thanh niên và nỗ lực cho sự phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau của thanh niên.

Ông David Chu, Giám đốc điều hành Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore cùng bày tỏ, sức khỏe tâm thần là vấn đề quan trọng đối với người trẻ của mỗi quốc gia và trong khu vực. Ông David Chu cho biết, Singapore đã thành lập hệ thống tổ công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần gồm 4 cấp: Nhà trường để trang bị kỹ năng cho giáo viên; công sở để đào tạo các nhà quản lý để hỗ trợ nhân viên; cộng đồng với mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần; ủy ban chăm sóc sức khỏe tâm thần cấp quốc gia.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong tương lai thanh niên còn gặp nhiều thách thức, đòi hỏi các nước trong khu vực cần chung tay phối hợp và có hành động cụ thể để cải thiện sức khỏe tâm thần, hình thành phẩm chất kiên cường cho thanh niên ASEAN tham gia phát triển khu vực.

Chuyển đổi số, khởi nghiệp trong thanh niên

Trao đổi tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho rằng việc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu với thanh niên, là cánh cửa giúp người trẻ có thể tự tin hội nhập quốc tế.

Theo anh Huy, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, trong đó có UBQG về Thanh niên Việt Nam, các tổ chức thanh niên Việt Nam đều rất chú trọng xây dựng các chương trình, chính sách giúp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, trở thành những nhân tố tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai thông qua các chương trình hỗ trợ, quỹ khởi nghiệp và các cuộc thi, giải thưởng khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó là các hoạt động đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cơ quan phụ trách công tác thanh niên của các nước ASEAN xem xét khả năng hợp tác, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

"Các nước cùng chung tay hợp tác, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, các chương trình giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong thanh niên khu vực sẽ giúp xây dựng một thế hệ thanh niên tự cường, tự làm chủ, không chỉ phát triển bản thân và còn đóng góp cho nền kinh tế ngày càng phát triển của khu vực", anh Huy nói.

"UBQG về thanh niên Việt Nam luôn nỗ lực tham gia một cách tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, thể hiện cam kết chung tay xây dựng “Một tầm nhìn - một bản sắc - Một cộng đồng” ASEAN. Trong thời gian tới, UBQG về Thanh niên Việt Nam cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để đóng góp vào việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2021-2025", anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.

Việt Nam có sáng kiến phát triển thanh niên

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ 12, ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký ASEAN - phụ trách Cộng đồng Văn hoá Xã hội đã gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì đã đóng góp sáng kiến quan trọng trong việc thúc đẩy, tăng cường phát triển thanh niên ASEAN.



Trong đó, có sáng kiến của Việt Nam trong tổ chức Diễn đàn thanh niên tình nguyện ASEAN+ và Giải thưởng thanh niên tình nguyện ASEAN+. Diễn đàn và giải thưởng đã được tổ chức từ ngày 24-27/8/2022 tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam với sự tham gia của 60 đại diện lãnh đạo cấp Vụ thanh niên ASEAN+ và các cá nhân, tổ chức tình nguyện tiêu biểu trong khối ASEAN+3.

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 12 thống nhất ra tuyên bố chung với 13 nội dung. Trong đó, đồng ý công bố Báo cáo lần 2 về Chỉ số phát triển thanh niên ASEAN (YDI) với các lĩnh vực mới: Công bằng và hòa nhập; an toàn và an ninh. Chương trình nghị sự về Thanh niên, Hòa bình và An ninh (YPS) trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN là một vấn đề xuyên suốt quan trọng đòi hỏi nỗ lực hợp tác.

Hoan nghênh việc Timor-Leste lần đầu tiên tham gia với tư cách quan sát viên tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thanh niên lần thứ 12 và mong muốn tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực phát triển thanh niên đối với nước này.

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thanh niên lần thứ 12 đã chuyển giao nhiệm vụ Chủ tịch Thanh niên ASEAN cho lãnh đạo thanh niên Myanmar.

Chiều cùng ngày diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3 lần thứ 8. Tham dự có lãnh đạo thanh niên các nước ASEAN và lãnh đạo thanh niên Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Hội nghị trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề thanh niên; ra Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3 lần thứ 8.