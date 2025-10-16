Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành có thể đạt 1 tỷ USD nhờ dấu hiệu này

Thiện Dư

HHTO - Một dấu hiệu mới mở ra tiềm năng doanh thu "tỷ đô" của siêu phẩm Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành trong thời gian tới.

Dù đã ra mắt được một thời gian khá lâu nhưng Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn đang có hành trình doanh thu đáng chú ý. Ra rạp từ tháng 7/2025 đến nay, phim đã cán mốc hơn 660 triệu USD (hơn 17 nghìn tỷ đồng) toàn cầu, trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao thứ 2 năm nay và là tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Nhật Bản. Song, liệu phim có thể chinh phục cột mốc "tỷ đô" không vẫn còn là câu hỏi lớn, nhưng một dấu hiệu gần đây đã mở ra cánh cửa để phim chinh phục thử thách này.

demon-slayer-infinity-castle.jpg

Cụ thể là vừa qua, trên trang Weibo lan truyền thông tin Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành được cấp phép phát hành tại Trung Quốc. Dự án sẽ được nhà phân phối lớn China Film Group Corporation đưa lên rạp từ ngày 14/11/2025, đánh dấu sự trở lại của dòng anime Nhật Bản tại thị trường "tỷ dân" sau thời gian dài vắng bóng. Tuy chưa có gì là chính thức nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khán giả phấn khích, đếm ngược đến ngày tung ra poster trailer phiên bản Hoa ngữ.

563441142-1253185500174550-2905272510774231276-n.jpg
Thông tin phát hành phim tại Trung Quốc gây xôn xao. Nguồn: Weibo

Từ đó, có thể dễ dàng dự đoán rằng việc tiếp cận thành công thị trường Trung Quốc sẽ là "chất xúc tác" giúp Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đạt doanh thu bạc tỷ, thậm chí vượt xa con số đó. Thương hiệu này sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ khắp thế giới, minh chứng qua những cột mốc doanh thu ấn tượng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Đài Loan, phim đạt 800 triệu TWD (hơn 687 tỷ đồng), vượt qua kỷ lục của Titanic và vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời đại. Ở Hàn Quốc, lượng vé bán ra của phim vượt mốc 5,3 triệu, trong khi ở Mỹ thì doanh thu đã chạm 126 triệu USD (hơn 3300 tỷ đồng), sắp vượt Ngọa Hổ Tàng Long để trở thành phim nói tiếng nước ngoài ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Còn ở Việt Nam, phim thu về con số hơn 139 tỷ đồng, trở thành thương hiệu anime thứ 3 trong lịch sử (sau Doraemon Conan) có dự án trăm tỷ tại thị trường này.

111.jpg
Doanh thu ấn tượng của Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành tại Việt Nam. Nguồn: Box Office Vietnam

Hiện tại, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đã lọt vào Top 5 phim có doanh thu cao nhất năm 2025. Trong cuối năm nay, làng phim hoạt hình sẽ còn Zootopia 2 của Disney "xông trận", hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc chiến nảy lửa giữa các thương hiệu với nhau.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành #Thanh Gươm Diệt Quỷ #Demon Slayer #Kimetsu no Yaiba #Infinity Castle #Tanjiro #Nezuko

