Chú chim xanh "dí" học ngoại ngữ chính thức ra mắt anime riêng

Thiện Dư

HHTO - Chú chim xanh của ứng dụng học ngoại ngữ nổi tiếng chính thức có anime riêng gồm 5 tập.

Với những ai ưa thích học ngoại ngữ, Cú xanh là một trong các ứng dụng hàng đầu và được ưa chuộng. Đặc biệt, biểu tượng chú chim màu xanh lá luôn xuất hiện trong ứng dụng khiến ai nấy dở khóc dở cười, nhất là vào những lúc chú ta "dí deadline" người học mọi lúc. Giờ đây, chú chim xanh đã chính thức ra mắt trong một dự án anime, mang "cơn ác mộng" học ngoại ngữ lên tầm cao mới.

jjbzkzo6cbkuxcby6ocel5km7q.jpg

Cụ thể, dự án anime mang tên The Final Test (tạm dịch: Bài Kiểm Tra Cuối Cùng). Bộ phim được sản xuất bởi hãng Titmouse, đơn vị đứng sau những phim như Big Mouth của Netflix hay Star Trek: Lower Decks, với định dạng phim nhiều tập có thời lượng ngắn. The Final Test sẽ bao gồm 5 tập, với mỗi tập chỉ có vỏn vẹn 1 phút.

6k9bec9gurmwspxfojgv5o.jpg
Tạo hình đậm chất anime của chú chim xanh trong phim.
Trailer phim The Final Test.

Dự án anime này nhằm mục đích quảng bá những cập nhật, tính năng mới của các lớp học tiếng Nhật trên ứng dụng. The Final Test sẽ theo chân Duo (tên chú chim) và những người bạn của mình trên hành trình khám phá bản thân, sau đó trở thành những vệ binh "giữ chuỗi" học ngoại ngữ cho người dùng.

Trong phim, Duo sẽ giao tiếp bằng ngôn ngữ riêng biệt, được tổng hợp từ những hiệu ứng âm thanh quen thuộc trong ứng dụng. Các nhân vật còn lại sẽ nói tiếng Nhật, nhưng phim vẫn sẽ có phụ đề nhiều thứ tiếng khác như tiếng Anh, Pháp, Đức, Hàn, Thái...

duolingo-anime.jpg
duolingo-580x326.jpg
duolingo-anime-news-image3.jpg
cover-anime-learning.jpg
Một số hình ảnh của chú chim Duo và hội bạn trong phim.

Dự kiến, The Final Test sẽ lên sóng trên kênh YouTube chính thức của ứng dụng học ngoại ngữ này kể từ ngày 13/10.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
