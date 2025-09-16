Thành công phòng vé của ‘No Other Choice’ tại sao lại quan trọng đến vậy?

SVO - Mặc dù không giành được giải thưởng nào tại Venice, và chỉ giành được giải thưởng 'Lựa chọn của công chúng quốc tế' tại Liên hoan phim quốc tế Toronto nhưng sự mong đợi dành cho bộ phim hài đen của đạo diễn Park Chan Wook vẫn tăng vọt…

No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook được kỳ vọng rất nhiều tại Liên hoan phim Quốc tế Venice, nhưng cuối cùng lại không giành được một giải thưởng nào. Mặc dù các liên hoan phim không phải là Thế vận hội, nơi mà huy chương là trọng tâm duy nhất, nhưng bộ phim có sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, và là một trong những tác phẩm được mong đợi nhất trong năm, khiến thất bại của nó trở thành một nỗi thất vọng đáng kể.

Điều này cũng làm sâu sắc thêm mối lo ngại của công ty đầu tư và phân phối CJ ENM. CJ chỉ phân phối hai phim Hàn Quốc trong năm nay. Phim đầu tiên, The Devil Has Moved In, với sự tham gia của Im Yoon Ah và Ahn Bo Hyun, khởi chiếu vào tháng Tám và bước vào thị trường cao điểm mùa Hè, nhưng chỉ thu hút được 430.000 lượt khán giả. No Other Choice khởi chiếu vào ngày 24/9, là bộ phim thứ hai và cũng là cuối cùng được phát hành, rất cần thành công về mặt doanh thu phòng vé.

No Other Choice đã nhận được những đánh giá tích cực ngay sau buổi ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Quốc tế Venice, khai mạc tại Venice, Ý vào ngày 28/8 (giờ Hàn Quốc). Khác với phong cách làm phim thường thấy của đạo diễn Park Chan Wook, bộ phim gây chú ý nhờ thể loại hài đen, với sự hài hước xen lẫn bi kịch. Diễn xuất xuất sắc của Lee Byung Hun, trung tâm của câu chuyện, cũng thu hút sự chú ý.

Ngay sau khi ra mắt, trang tin giải trí Variety của Mỹ đã ca ngợi bộ phim: "Đây là một bộ phim hài đen hấp dẫn, một minh chứng rõ ràng cho thấy Park Chan Wook là một trong những đạo diễn tài năng nhất còn sống". Hơn nữa, kỳ vọng về giải thưởng của bộ phim càng tăng cao khi đạt điểm 100% trên Rotten Tomatoes, một trang web đánh giá phim hàng đầu tại Hoa Kỳ, được tổng hợp bởi 17 nhà phê bình phim Anh và Mỹ. Mặc dù được kỳ vọng rất cao, phim đáng tiếc đã không nằm trong số những bộ phim đoạt giải được công bố tại lễ bế mạc vào ngày 7/9.

Đoàn làm phim và ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đặc biệt mong đợi giải thưởng tại Liên hoan phim Quốc tế Venice năm nay. Họ tin rằng giải thưởng này có thể là chất xúc tác để vực dậy môi trường đầu tư cho điện ảnh Hàn Quốc, vốn đã suy thoái nghiêm trọng trong những năm gần đây. CJ ENM, từng là nhà đầu tư và phân phối phim hàng đầu trên thị trường điện ảnh, đã gặp khó khăn và mất đi thị phần dẫn đầu trong đại dịch COVID-19. Với chỉ hai bộ phim dự kiến ​​phát hành trong năm nay, tác động lên ngành công nghiệp này là rất đáng kể.

Trên hết, thành công phòng vé là yếu tố then chốt. Với việc The Devil Has Moved In, bộ phim đầu tiên trong số hai phim được phát hành trong năm nay, không thể hòa vốn, thành tích của No Other Choice chắc chắn càng trở nên quan trọng hơn. Mối lo ngại này không chỉ giới hạn ở CJ ENM. Thật vậy, tính đến ngày 15/9, số lượng khán giả Hàn Quốc đến rạp năm nay là 71.179.681 (theo Integrated Cinema Ticketing Network). Mặc dù các bộ phim luôn duy trì lượng khán giả hằng năm là 100 triệu người kể từ đại dịch COVID-19, với lượng khán giả hằng năm đạt 123.125.371 vào năm ngoái, 125.136.265 vào năm 2023 và 112.805.095 vào năm 2022, việc vượt qua 100 triệu người trong năm nay gần như là không thể trừ khi có một sự thay đổi ngoạn mục. Với một cú hích quan trọng rất cần thiết để thay đổi bầu không khí trì trệ, kỳ vọng dành cho No Other Choice đang rất cao.

Việc bán vé trước ở nước ngoài mang lại chút 'thư giãn'... Còn doanh thu quốc nội thì sao?

Phim sẽ ra mắt tại Hàn Quốc với tư cách là phim mở màn cho Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30, khai mạc vào ngày 17/9. Các diễn viên Lee Byung Hun, Son Ye Jin và Yeom Hye Ran, những người đã tái hợp tại Busan sau khi tham dự LHP tại Venice, đang tập trung sức lực vào việc quảng bá phim và duy trì sự quan tâm của khán giả cho đến khi phim ra mắt.

Trước chiến dịch toàn diện, đội ngũ sản xuất đã ưu tiên bán vé trước ở nước ngoài để giảm chi phí sản xuất. No Other Choice được cho là đã thu hồi phần lớn chi phí sản xuất 17 tỷ won (khoảng 14 triệu đô la Mỹ) với số vé đã bán ra tại 200 quốc gia trước khi phim ra mắt. Tuy nhiên, giá bán cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, và mặc dù các chi phí bổ sung như tiếp thị quảng bá có thể sẽ làm tăng tổng chi phí sản xuất, nhưng việc bán vé trước sẽ giúp giảm bớt gánh nặng. Mặt khác, việc giành được giải thưởng 'Lựa chọn của công chúng quốc tế' tại Liên hoan phim quốc tế Toronto với tư cách là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng này cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Giải thưởng mới này được trao cho bộ phim quốc tế được yêu thích nhất, không bao gồm các tác phẩm của Canada và Mỹ, dựa trên bình chọn của khán giả. Điều đó đã chứng minh sức hút toàn cầu và khả năng kết nối với khán giả thông qua một câu chuyện sinh tồn dễ đồng cảm của phim. Tính đến ngày 11/9, phim đã đứng đầu với tỷ lệ đặt vé trước 30% và 174.602 vé ở trong nước. Với sự công nhận này trên trường quốc tế, No Other Choice sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý trên toàn thế giới và dự kiến ​​sẽ tạo nên một tác động mạnh mẽ tại phòng vé vào mùa Thu năm nay.