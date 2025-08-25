Thái độ đáng khâm phục

SVO - Khi Ken bước ra khỏi nhà vào ngày hôm ấy, anh không hề biết rằng có điều gì sẽ xảy ra với mình. Anh đã làm việc ở nhà máy sắt thép này 20 năm, cho nên, mỗi sáng ra khỏi nhà là điều mà anh coi chắc chắn là rất bình thường.

Sáng hôm đó, Ken làm việc như mọi khi, rồi có một việc cần anh tới một khu vực đang không có công nhân nào khác. Rất đột ngột, một thanh sắt lớn bị rơi khỏi cần kéo. Điều tiếp theo mà Ken biết là thanh sắt nặng cả tấn đang đè lên chân anh. Vì không có ai ở xung quanh, Ken cố tự lấy được điện thoại di động của mình ra và gọi cứu hộ.

Chỉ chút xíu sau đó, các công nhân khác của nhà máy đã thấy xe cảnh sát và cứu thương lao đến trước cửa nhà máy. Họ vội chạy vào phía trong xem có chuyện gì. Thật kinh khủng: họ thấy Ken đang bị kẹt cứng dưới một thanh sắt to!

Ken được đưa khẩn cấp vào bệnh viện, và anh bị cắt cả hai bàn chân đã dập nát.

Ngày hôm sau, giám đốc nhà máy đến bệnh viện thăm Ken. Ông buồn bã hỏi:

- Ken, cậu thế nào rồi?

Ken mỉm cười và đáp:

- Tôi vẫn ổn, nhưng mà tôi thấp hơn ngày hôm qua một chút rồi.

Đây tất nhiên là một tai nạn lao động không may (và tuyệt đối không vui!), nhưng thái độ sống của Ken chính là thái độ đáng kể người ta khâm phục. Chúng ta không thể kiểm soát được mọi tình huống và kết quả của chúng, nhưng chúng ta có thể kiểm soát thái độ và cách phản ứng của mình. Ken chính là một ví dụ hoàn hảo cho việc đó.

Đối với tất cả chúng ta, mỗi ngày, thì việc nhìn mọi điều một cách tích cực chính là cách để tiến lên phía trước.

Như câu chuyện của một người quen của tôi, tên là Victoria. Cô ấy đã viết về một chàng trai trẻ mà gần đây cô ấy gặp – một người tuy gặp lần đầu nhưng đã khiến cô ấy thay đổi cách nhìn cuộc sống:

“Cuối tuần trước, tôi tham gia hoạt động tình nguyện ở trường đại học mà ngày trước tôi học. Tôi nhận nhiệm vụ dẫn khoảng mười bạn sắp là tân sinh viên của trường đi tham quan xung quanh. Trong số đó, có một bạn phải ngồi xe lăn. Bạn ấy rất vui vẻ, nói chuyện với tôi suốt buổi sáng và không bao giờ ngừng mỉm cười. Cậu ấy có một nguồn năng lượng tích cực lạ thường, dường như lan truyền cho người khác được. Đến cuối buổi, tôi mới được biết rằng cậu ấy đã nhận được học bổng vì chơi bóng rổ rất tốt, trước khi một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến đôi chân cậu ấy không còn đi được nữa.

Nhưng cậu ấy bảo tôi: “Việc đó làm hỏng đôi chân của em, nhưng không làm hỏng cuộc sống của em. Nó chỉ làm thay đổi hoàn cảnh mà thôi. Hôm nay ở đây, em rất vui, em thấy trước mắt mình có rất nhiều cơ hội”.

Đó chính là một ví dụ về một cách nhìn cuộc sống vô cùng lành mạnh, và sống đúng theo quan điểm đó, ngay cả trong những lúc khó khăn.

Hãy để cách nghĩ của chàng trai trẻ ấy là một lời nhắc dành cho bạn ngày hôm nay.

Khi bạn nghĩ tích cực hơn về hoàn cảnh của mình, thì bạn sẽ sống tốt hơn, bất chấp hoàn cảnh.

Điều này cũng đúng với mọi tình huống hàng ngày, chứ không chỉ là những tình huống thực sự khó khăn. Khi đối diện với những hàng người xếp hàng dài, tắc nghẽn giao thông, hay đợi cả tiếng đồng hồ dù đã qua giờ hẹn…, thì bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể nổi giận và bực tức, hoặc bạn có thể NGHĨ TÍCH CỰC HƠN và coi đây là cách mà cuộc sống cho bạn chút thời gian để đi chậm lại, sống chậm lại giữa những bộn bề. Lựa chọn thứ nhất sẽ khiến bạn tăng huyết áp. Lựa chọn thứ hai sẽ giúp bạn tăng sự bình tĩnh và nhận thức.

NGHĨ TÍCH CỰC thực sự là một phương thuốc hữu hiệu, và không tốn kém chút nào.