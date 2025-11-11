Teen THPT Marie Curie trải nghiệm học tập ngoại khoá tại Vĩnh Long

HHTO - Vừa qua, gần 600 học sinh khối 10 và 11 trường THPT Marie Curie (TP.HCM) đã tham gia chuyến học tập ngoại khóa tại tỉnh Vĩnh Long. Là một trong những hoạt động thường niên của nhà trường, chuyến đi không chỉ mang lại nhiều trải nghiệm học tập mới mẻ mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước của học sinh qua các địa điểm văn hoá, lịch sử.

Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi là khu Di tích lịch sử Mậu Thân 1968. Đây là nơi đã đánh dấu những chiến công hào hùng của cha ông ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tại đây, đoàn học sinh đã lắng nghe thuyết minh và quan sát dấu tích của những trận đánh oanh liệt, khiến cho cảm nhận về năm tháng lịch sử thêm sinh động. Thông qua hoạt động, nhà trường mong muốn các bạn trẻ thêm tự hào về dân tộc Việt Nam, đồng thời, ý thức mạnh mẽ hơn về trách nhiệm của bản thân với đất nước.

Ảnh: Câu Lạc Bộ Nhiếp ảnh Marie Curie

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến viếng Chùa Vĩnh Tràng - một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ. Ngôi chùa vừa là công trình nghệ thuật tôn giáo - đại diện cho đời sống tinh thần phong phú của người dân Nam Bộ, vừa là biểu tượng cho sự giao thoa văn hoá Á-Âu qua nét kiến trúc giao thoa độc đáo. Đến nơi đây, teen đã có cơ hội được tìm hiểu thêm về nguồn gốc, ý nghĩa của chùa cũng như văn hoá địa phương.

Không chỉ có học tập và trải nghiệm, chuyến đi còn mang lại cho học sinh nhiều kỉ niệm khó quên. Trưa về cũng là lúc đoàn “check-in” Khu du lịch Lan Vương. Đặt chân đến miền Tây sông nước, teen được dịp hoà mình tham gia vào những trò chơi dân dã không thể thiếu tại đây: đi cầu khỉ, bắt vịt, chèo xuồng,... Những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua thử thách đồng đội chắc chắn sẽ trở thành một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong hành trình cấp ba của mỗi bạn.

Ảnh: Câu Lạc Bộ Nhiếp ảnh Marie Curie

Không chỉ vậy, bạn trẻ còn có cơ hội tự tay đổ bánh xèo, làm bánh tráng nướng mang đậm hương vị địa phương, trải nghiệm vừa vui vừa “ngon mắt ngon miệng”. Chuyến học tập ngoại khóa không chỉ đại diện cho những đổi mới trong cách giảng dạy và học tập của nhà trường mà còn là cơ hội để học sinh được giải trí sau chuỗi ngày học tập vất vả.