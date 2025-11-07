Tân binh lớp 10 chia sẻ trải nghiệm sử dụng "gói học đường cấp Ba": Khó nhưng vui!

HHTO - Đã gần ba tháng trôi qua kể từ khi năm học mới bắt đầu, nhưng với “tân binh” 2K10, quãng thời gian này lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Đây là lúc các teen chính thức bước vào hành trình cấp ba, mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ. Hãy cùng theo dõi xem các bạn ấy đang tận hưởng những ngày đầu cấp Ba như thế nào nhé!

Khó khăn trong việc thích nghi chương trình mới

Khó khăn đầu tiên đến từ . Cách giảng dạy ở cũng có nhiều điểm khác biệt so với trải nghiệm trước đó của nhiều teen. Nếu ở cấp Hai, teen được các thầy cô “hết mực” giúp đỡ và kèm cặp thì giờ đây, giáo viên ở môi trường mới đề cao tinh thần chủ động, độc lập trong học tập nhiều hơn.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Hoàng Ánh Minh (trường THCS & THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) bày tỏ: "Lên cấp Ba thì hầu hết các thầy cô đều cho làm bài thuyết trình nhóm khá thường xuyên, nhưng mình cũng quen với hình thức này từ hồi cấp Hai rồi. Tuy nhiên, khối lượng bài tập ở cấp Ba nhiều hơn, các bài thuyết trình lại thường sát nhau, nên đôi khi mình và nhóm phải làm khá gấp, chưa kịp trau chuốt nội dung như mong muốn".

Ánh Minh cho biết không có quá nhiều khó khăn trong việc học. Ảnh: NVCC

Bên cạnh những bài kiểm tra truyền thống, thầy cô cũng khuyến khích học sinh bằng nhiều hoạt động như thường xuyên làm nhóm, thuyết trình và tổ chức dự án chuyên môn. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ cảm thấy băn khoăn và mông lung trong việc học của mình bởi còn quá sớm để thật sự biết mình mong muốn theo đuổi lĩnh vực nào trong tương lai để lựa chọn cho phù hợp.

Khó tránh cảm thấy lạc lõng, mất kết nối

Không chỉ riêng về học tập, môi trường mới cùng bạn bè mới cũng có lúc làm teen cảm thấy lẻ loi và bối rối. Những ngày đầu của năm học, chắc hẳn không “tránh” khỏi trạng thái ngại ngùng và khó làm quen với “đồng môn” mới. Hơn nữa, nhiều teen chia sẻ, ở môi trường mới lại khó tìm thấy những người bạn cùng “tần số” nên khó hòa nhập và “lụy” những kỉ niệm cấp Hai hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, sau một thời gian học tập và làm quen, nhiều “tân binh” cũng dần thích nghi và hiểu hơn về những người bạn xung quanh. "Mình thấy vòng tròn bạn bè của mình ngày càng rộng hơn. Mình quen được nhiều anh chị và bạn mới, mỗi ngày đến trường đều có nhiều niềm vui và tiếng cười. Tuy nhiên, mình vẫn rất nhớ quãng thời gian cấp Hai và đôi lúc mình vẫn muốn được quay lại khoảng thời gian đó" - bạn Châu Hoàng Lam (trường THPT Nguyễn Hiền, TP.HCM) tâm sự.

Hoàng Lam vẫn nhớ khoảng thời gian cấp Hai. Ảnh: NVCC

Ánh Minh cũng cho biết: "Mình thấy bạn bè mới hiện giờ khá dễ gần, nói chuyện vui và hợp tính nên cũng nhanh chóng hòa nhập. Thi thoảng mình vẫn rất nhớ bạn bè cũ, dường như chưa quen với việc phải học xa nhau. Đứa nào nhắn tin cũng than nhớ, nên nhiều khi nói chuyện lại cứ vừa vui vừa buồn".

Môi trường phát triển mới cùng nhiều cơ hội

Bên cạnh những lạc lõng, teen cũng được tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Cụ thể, ngoài các môn chính khoá, nhiều trường hiện nay còn bổ sung các lớp ngoại ngữ như: Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung,... để teen được học hỏi và phát triển đam mê của mình. Chính những thay đổi đó đã khiến teen 2K10 trở nên thêm hăng hái, say mê khi được tìm hiểu và gắn bó với môn học mình yêu thích thay vì phải học tất cả các môn bắt buộc như trước kia.

Hiện nay ở nhiều trường THPT đã đẩy mạnh triển khai các câu lạc bộ âm nhạc, nhiếp ảnh, truyền thông,... để học sinh được rèn luyện kĩ năng và khả năng học thuật. Hoàng Lam kể về trải nghiệm của bản thân: "Hiện tại, mình đang tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Dù lịch hoạt động khá dày nhưng nhờ vậy mà mình có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ và học được nhiều kỹ năng mới".

Môi trường mới mang lại nhiều hoạt động Đoàn, dự án, câu lạc bộ hơn để "tân binh" được phát huy khả năng của mình. Ảnh: Lê Quý Đôn Photography Club

Ngoài ra, các sự kiện, phong trào ngoại khóa mỗi tuần như: Văn nghệ 20/11, hội thao,... cũng góp phần khiến cho các tập thể lớp thêm đoàn kết và trải nghiệm cấp Ba của teen 2K10 trở nên thêm phong phú.

Có thể thấy, ba tháng vừa qua tuy không ít khó khăn, đôi khi còn cảm thấy lạc lõng, nhưng đó cũng chính là trải nghiệm cần thiết để teen 2K10 học cách thích nghi và tận hưởng trọn vẹn hành trình phía trước cùng bao điều tốt đẹp chờ đón.