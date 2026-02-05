Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Teen THPT chuyên Ngoại ngữ phủ sóng với liên hoàn điểm tuyệt đối SAT - IELTS

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Liên tiếp ghi dấu ấn trong các kỳ thi quốc tế, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) trong thời gian ngắn đã có 4 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1600 và 2 học sinh xuất sắc chinh phục mức điểm 9.0 IELTS.

SAT (Scholastic Assessment Test) và IELTS (International English Language Testing System) là 2 kỳ thi chuẩn hóa quốc tế có độ khó cao. Chứng chỉ của 2 bài thi này được sử dụng nhằm phục vụ mục đích du học, xét tuyển vào đại học. Kết quả của các kỳ thi này phản ánh toàn diện năng lực tư duy học thuật, khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng như mức độ sẵn sàng hội nhập trong môi trường giáo dục quốc tế của thí sinh.

Việc nhiều học sinh của nhà trường cùng lúc đạt điểm tuyệt đối ở 2 kỳ thi trên không chỉ thể hiện nỗ lực và năng lực cá nhân xuất sắc, mà còn cho thấy môi trường học tập chất lượng cao của trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Nhà trường chú trọng và định hướng phát triển năng lực ngoại ngữ của học sinh trên nền kiến thức văn hóa phổ thông vững vàng. Chương trình đào tạo được cập nhật theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận được giáo dục ngoại ngữ chất lượng cao ngay từ bậc THPT.

z7501992161587-b079ba7ec055ea5871d449994099499d.jpg
Chân dung 4 bạn học sinh đạt số điểm tuyệt đối 1600 trong kỳ thi SAT. Lần lượt là Phạm Thế Tuấn, Nguyễn Minh Thư, Hà Bảo Trân và Nguyễn Kiều Anh.
z7502001324436-82d2b6453c429554e597685b6ff8314d.jpg
Đôi bạn cùng lớp "lập cú đúp" 9.0 IELTS: Nguyễn Linh Chi và Trần Hoàng Lê Thành.

Để đạt mức điểm tuyệt đối 1600 trong kỳ thi SAT, thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy logic và kỹ năng toàn diện về Toán học, đọc hiểu và viết. Trong khi đó, IELTS 9.0 là minh chứng về trình độ và khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh ở 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những kết quả này không chỉ mở ra nhiều cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới cho học sinh, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng cạnh tranh trên các sân chơi tri thức toàn cầu, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng thế hệ.

image.jpg
Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
Ảnh: Fanpage Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ
